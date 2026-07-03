Jurgen Klopp Almanya Milli Takımı'nı yönetmeye hazır

Borussia Dortmund ve Liverpool'daki kariyeriyle futbol dünyasında büyük isim haline gelen Jurgen Klopp, teknik direktörlüğe geri dönebilir.

Insider Ben Jacobs'ın bildirdiğine göre, Alman teknik adam Almanya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazır.

Klopp, Nagelsmann'ın yerini alabilir

Kaynağa göre Jurgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başından ayrılan Julian Nagelsmann'ın yerine en güçlü adaylardan biri konumunda.

Klopp, kulüp düzeyinde Borussia Dortmund ve Liverpool'u zirveye taşıdı. Şimdi ise kariyerinde ilk kez bir milli takımın yönetimini üstlenebilir.

2026 Dünya Kupası sonuçları Nagelsmann'a pahalıya patladı

Daha önce 38 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımın ardından Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldığı bildirilmişti.

Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 'Bundestim', turnuvayı son 16 turunda tamamladı.

Almanya'yı Paraguay durdurdu

Almanya, play-off'un ilk aşamasında Paraguay Milli Takımı ile karşı karşıya geldi.

Maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarında ise Paraguay 4-3 galip gelerek Almanya'yı turnuvadan eledi.

Klopp üst düzey futbola geri mi dönüyor?

Jurgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nı yönetmeye hazır olduğu haberi taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Şimdi asıl soru şu: Almanya Futbol Federasyonu yeni dönemi Klopp ile mi başlatacak?