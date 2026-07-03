Liverpool, Anfield Stadyumu'na Diogo Jota ve Ağabeyi Anısına Heykel Dikti

·32·Spor
Liverpool, Anfield Stadyumu'na Diogo Jota ve Ağabeyi Anısına Heykel Dikti

İngiliz kulübü Liverpool, eski forveti Diogo Jota ve ağabeyi Andre Silva'nın anısını ölümsüzleştirmek amacıyla Anfield Stadyumu yerleşkesine özel bir anıt dikti. Bu anıt, futbolcu ve ağabeyinin İspanya'da meydana gelen trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetmelerinin birinci yıl dönümü vesilesiyle açıldı. Bu adım, kulübün oyuncularına duyduğu derin saygının ve taraftarlarla olan dayanışmasının bir sembolü olarak değerlendiriliyor. Goal.com haber veriyor.

"Sonsuza Dek 20" (Forever 20) adı verilen anıt, stadyumun 97. cadde kısmında, ana tribünün yakınında yer alıyor. Burası, trajedinin yaşandığı ilk günlerde binlerce taraftarın çiçekler, atkılar ve taziye mektupları bıraktığı yerdi. Artık burası sadece bir yas yeri değil, aynı zamanda kardeşlerin anısını yad etmek için resmi bir ziyaret noktasına dönüştü.

Anıtın Özgün Sembolik Anlamı

Ünlü heykeltıraş Emma Rodgers tarafından tasarlanan heykel, birçok sembolik anlamı içinde barındırıyor. Anıtın merkezi kısmı, Diogo Jota'nın gol sevinçlerinde kullandığı meşhur "kalp" işaretini anımsatıyor. Ayrıca heykel farklı açılardan bakıldığında, Diogo Jota ve ağabeyinin giydiği 20 ve 30 numaralar fark ediliyor.

Liverpool kulübü basın servisinin bildirdiğine göre, heykelin kaidesi için kullanılan taşlar, kardeşlerin memleketi olan Portekiz'in Gondomar şehrinden özel olarak getirildi. Ayrıca, trajedinin yaşandığı günlerde taraftarlar tarafından bırakılan bazı eşyalar reçine ile işlenerek heykel kompozisyonunun içine yerleştirildi. Bu durum, taraftarlar ve takım arasındaki kopmaz bağı simgeliyor.

20 Numara Sonsuza Dek Emekli Edildi

Kulüp yönetimi, Diogo Jota'nın anısına saygı olarak, onun giydiği 20 numaralı formayı tüm kadrolar (A takım, kadın takımı ve akademiler) için tamamen emekli etti. Artık Liverpool tarihinde hiçbir futbolcu bu numarayla sahaya çıkmayacak. Bu, kulüp tarihinde nadir görülen bir durum olup, futbolcunun takım ve taraftarların kalbinde ne kadar derin bir yer edindiğini gösteriyor.

Kulübün resmi açıklamasında şöyle deniyor: "3 Temmuz bizim için ağır bir kayıp günüydü. Diogo, Liverpool için fedakarlıkla oynayan, herkes tarafından sevilen bir insandı. O bizim Portekizli oğlumuz olarak kalacak". Törene takım üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların aile üyeleri katılarak saygılarını sundular.

Liverpool takımı ve tüm futbol camiası için bu trajedi büyük bir darbeydi. Diogo Jota, kısa ama parlak kariyeri boyunca Merseyside kulübü formasıyla birçok kritik gol atmayı başarmıştı. Bu anıt, artık Anfield'a gelen her taraftar için takımın bir parçası olan kahramanları hatırlatan bir mekan olarak hizmet edecek.

LiverpoolDiogo JotaAnfieldFutbolAnıt
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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