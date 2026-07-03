Luis de la Fuente: Lamine Yamal henüz 2026 Dünya Kupası'ndaki en iyi oyununu sergilemedi

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, Avusturya'ya karşı kazanılan çeyrek final galibiyetinin ardından takımın genç yıldızı Lamine Yamal hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Teknik adam, 18 yaşındaki yeteneğin turnuvada henüz zirve noktasına ulaşmadığını ancak sahadaki performansının takımın başarısı için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Goal.com haber veriyor.

İspanya Milli Takımı, Los Angeles'ta oynanan maçta Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 yılda ilk kez Dünya Kupası play-off aşamasında galibiyet almaya başardı. Goal.com'un haberine göre, karşılaşmada Mikel Oyarzabal iki gol atarken, diğer golün sahibi Pedro Porro oldu. Lamine Yamal bu maçta gol atamasa da, oyun boyunca rakip savunmacılara sürekli baskı kurdu ve maç başına ortalama 12 dripling gerçekleştirdi.

Tarihi sonuç ve teknik direktörün güveni

Luis de la Fuente, maç sonrası basın toplantısında Yamal'ın gol atamamasıyla ilgili hiçbir endişesi olmadığını belirtti. Teknik direktöre göre genç hücumcu, büyük turnuvalarda 10 galibiyete ulaşan en genç Avrupalı futbolcu olarak değerini zaten kanıtlamış durumda. "Dünya Kupası'nda futbol kimliğini sergilemek için çok istekli. Onun seviyesindeki bir oyuncunun tam da böyle büyük sahnelerde kendini göstermesi gerekir ve bunu başarıyor", dedi.

İspanyol çalıştırıcı, Lamine Yamal'ın soğukkanlılığını ve motivasyonunu özellikle övdü. Sözlerine göre, futbolcu henüz "pik" formuna ulaşmadı ancak sonraki maçlarda daha etkili bir oyun sergilemesi bekleniyor. Bu durum, İspanya gibi hücumcu bir takım için şüphesiz ek bir güç kaynağı olacaktır.

Savunma sağlamlığı ve sıradaki rakip

İspanya Milli Takımı, ev sahibi Meksika ile birlikte turnuvanın ilk dört maçında kalelerinde hiç gol görmeyen iki takımdan biri konumunda. Luis de la Fuente, takımının taktik disiplininden ve Avusturya'nın hava toplarındaki tehlikeli ataklarını tamamen etkisiz hale getirmelerinden memnuniyetini gizlemedi. Ayrıca, Mikel Oyarzabal'ın çalışkanlığını ve yedek kulübesinden gelen oyuncuların yüksek performansını da takdir etti.

İspanya şimdi play-off çeyrek final aşaması kapsamında Dallas'a doğru yola çıkıyor. Orada Pazartesi günü futbol dünyasının gerçek devlerinin çarpışması olan İspanya - Portekiz maçı oynanacak. Bu karşılaşmanın, mevcut Avrupa şampiyonları için turnuvadaki en ciddi sınav olması bekleniyor.

Portekiz maçında İspanyolların sadece hücumdaki etkinliğini korumaları değil, aynı zamanda Cristiano Ronaldo önderliğindeki galibiyet açlığı çeken hücum hattını durdurmaları gerekecek. Dallas'taki Texas stadyumunda gerçekleşecek bu "blockbuster" karşılaşmanın, Dünya Kupası'nın en heyecan verici anlarından biri olması bekleniyor.