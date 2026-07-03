Kylian Mbappe'nin 2026'da Tüm Ana Ödülleri Toplaması Bekleniyor

·22·Spor
Kylian Mbappe'nin 2026'da Tüm Ana Ödülleri Toplaması Bekleniyor

Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda benzeri görülmemiş başarılara imza atmak üzere. Real Madrid forveti sadece takım ödülleri değil, bireysel ödüller yarışında da açık ara önde gidiyor. Eski Fransız futbolcu Louis Saha, Goal.com'a verdiği röportajda Mbappe'nin mevcut durumu ve eleştirmenlere verdiği yanıtlar hakkında konuştu. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Saha'ya göre Kylian Mbappe, bu Dünya Kupası'nda dünya şampiyonluğu, turnuvanın "Altın Ayakkabı" ve "Ballon d'Or" ödülleri için en güçlü aday konumunda. Eğer bu hedeflerine ulaşırsa, yıl sonunda kariyerinin ilk Ballon d'Or ödülünü kazanması neredeyse garanti altına alınmış olacak. Bu sonuç, onu dünya futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasındaki yerine daha sağlam bir şekilde yerleştirecek.

Kulüp kariyerine gelince, Mbappe'nin Real Madrid'deki ilk iki sezonu beklendiği kadar pürüzsüz geçmedi. 2024 yılında serbest oyuncu olarak İspanya başkentine taşınan forvet, bireysel istatistiklerde harika sonuçlar elde etse de (103 maçta 86 gol), takım ödülleri konusunda şanssızlık yaşadı. Bu dönemde eski takımı Paris Saint-Germain üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, İspanya La Liga'da Barcelona üstünlük sağladı.

Eleştiriler ve Yeni Motivasyon

Louis Saha, Mbappe'ye yönelik eleştirileri "garip" olarak nitelendirdi. Saha'ya göre futbolcu, sahadaki performansıyla tüm şüpheleri ortadan kaldırıyor. Saha, "Mbappe şu an 'intikam modunda' oynuyor ve bu ona çok yakışıyor. Sadece gol atmakla kalmıyor, aynı zamanda Michael Olise, Ousmane Dembele ve Bradley Barcola gibi genç takım arkadaşlarına ilham verebilen gerçek bir lider olduğunu kanıtladı" diyor.

Mbappe şu anda Fransa milli takım tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükseldi (62 gol). 2026 Dünya Kupası'nda şimdiden 6 kez rakip ağları sarsan oyuncu, bu istatistikle efsanevi Lionel Messi ile eşitlendi. 2022 Katar Dünya Kupası'nda da "Altın Ayakkabı"yı kazanan forvet, bu kez de gol krallığı yarışında öncü durumda.

Fransa milli takımı, 2018'deki başarısını tekrarlamaya ve 2022'deki gümüş madalyanın acısını çıkarmaya çok yakın. Uzmanlar, Mbappe'nin fiziksel durumu ve zihinsel hazırlığının belirleyici maçlarda büyük rol oynayacağını vurguluyor. Eğer "Les Bleus" finale kadar yükselip galibiyete ulaşırsa, Mbappe koleksiyonunu mümkün olan tüm prestijli bireysel ödüllerle tamamlayabilir.

Sonuç olarak, Kylian Mbappe etrafındaki gürültü ve baskı onu sadece daha güçlü kılıyor. Louis Saha'nın sözlerine göre, forvet tarih yazma tutkusuyla yanıyor ve kalan maçlarda en iyi özelliklerini sergilemeye hazır. Özbek futbolseverler için de Mbappe'nin bu yükselişi ilgi çekici, çünkü modern futbolun en parlak yıldızı olarak yeni bir dönemi başlatıyor.

Kylian MbappeReal MadridFransaDünya KupasıBallon d'Or
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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