Neftçi ve Pakhtakor’un AFC Şampiyonlar Ligi Elite rakipleri belli oldu

·3·Spor
Neftçi ve Pakhtakor’un AFC Şampiyonlar Ligi Elite rakipleri belli oldu

Fergana’nın Neftçi ve Taşkent’in Pakhtakor kulüplerinin, Asya’nın en prestijli turnuvalarından biri olan AFC Şampiyonlar Ligi Elite’in lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Özbekistan’ın iki devi Suudi Arabistan,İran ve Irak’ın güçlü takımlarına karşı sahaya çıkacak.

Neftçi’yi kimler bekliyor?

İslam İsmailov’un öğrencileri lig aşamasında 8 maç oynayacak. Fergana kulübü, Suudi Arabistan’ın birkaç güçlü temsilcisiyle de kozlarını paylaşacak.

Neftçi’nin rakipleri:

Rakip

Saha

Al Ahli

Evinde

İstiklol

Deplasmanda

Air Force

Evinde

Al Nassr

Deplasmanda

Al Hilal

Evinde

Tractor

Deplasmanda

Al Ittihad

Evinde

Al Qadsiah

Deplasmanda

Neftçi ve Pakhtakor’un AFC Şampiyonlar Ligi Elite rakipleri belli oldu

Özellikle Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli ve Al Ittihad gibi Suudi Arabistan kulüpleriyle oynanacak maçların Neftçi için büyük bir sınav olması bekleniyor.

Pakhtakor için de kolay olmayacak

Kamoliddin Taciyev yönetimindeki Pakhtakor da lig aşamasında 8 takımla karşılaşacak. Taşkent kulübü bazı rakiplerini kendi sahasında ağırlarken, bir dizi önemli maçı deplasmanda oynayacak.

Pakhtakor’un rakipleri:

  • İstiklol — evinde

  • Al Ahli — deplasmanda

  • Al Nassr — evinde

  • Air Force — deplasmanda

  • Tractor — evinde

  • Al Hilal — deplasmanda

  • Al Qadsiah — evinde

  • Al Ittihad — deplasmanda

Neftçi ve Pakhtakor’un AFC Şampiyonlar Ligi Elite rakipleri belli oldu

Özbekistan kulüplerini büyük sınavlar bekliyor

İki kulübün rakipleri neredeyse aynı olsa da maçların iç sahada veya deplasmanda oynanacak olması fark yaratıyor.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite’in lig aşaması Neftçi ve Pakhtakor için ciddi bir sınav olacak.

Özellikle Suudi Arabistan’ın devleriyle oynanacak maçların Özbek futbolseverlerde de büyük ilgi uyandırması bekleniyor.

Kısaca

  • Neftçi: 4 maç evinde, 4 maç deplasmanda.

  • Pakhtakor: 4 maç evinde, 4 maç deplasmanda.

İki kulüp de güçlü rakiplere karşı oynayacakları maçlarda Özbekistan futbolunun onurunu savunacak. Şimdi asıl soru şu: Neftçi ve Pakhtakor bu güçlü rakipler arasında ne kadar ilerleyebilir?

Siz hangi kulübün şansını daha yüksek görüyorsunuz: Neftçi mi, Pakhtakor mu? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram’da ve sosyal medyada futbolseverlerle paylaşın!

NeftchiPakhtakorÖzbekistanAl NassrAl Hilal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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