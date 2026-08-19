Neftçi ve Pakhtakor’un AFC Şampiyonlar Ligi Elite rakipleri belli oldu
Fergana’nın Neftçi ve Taşkent’in Pakhtakor kulüplerinin, Asya’nın en prestijli turnuvalarından biri olan AFC Şampiyonlar Ligi Elite’in lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Özbekistan’ın iki devi Suudi Arabistan,İran ve Irak’ın güçlü takımlarına karşı sahaya çıkacak.
Neftçi’yi kimler bekliyor?
İslam İsmailov’un öğrencileri lig aşamasında 8 maç oynayacak. Fergana kulübü, Suudi Arabistan’ın birkaç güçlü temsilcisiyle de kozlarını paylaşacak.
Neftçi’nin rakipleri:
Rakip
Saha
Al Ahli
Evinde
İstiklol
Deplasmanda
Air Force
Evinde
Al Nassr
Deplasmanda
Al Hilal
Evinde
Tractor
Deplasmanda
Al Ittihad
Evinde
Al Qadsiah
Deplasmanda
Özellikle Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli ve Al Ittihad gibi Suudi Arabistan kulüpleriyle oynanacak maçların Neftçi için büyük bir sınav olması bekleniyor.
Pakhtakor için de kolay olmayacak
Kamoliddin Taciyev yönetimindeki Pakhtakor da lig aşamasında 8 takımla karşılaşacak. Taşkent kulübü bazı rakiplerini kendi sahasında ağırlarken, bir dizi önemli maçı deplasmanda oynayacak.
Pakhtakor’un rakipleri:
İstiklol — evinde
Al Ahli — deplasmanda
Al Nassr — evinde
Air Force — deplasmanda
Tractor — evinde
Al Hilal — deplasmanda
Al Qadsiah — evinde
Al Ittihad — deplasmanda
Özbekistan kulüplerini büyük sınavlar bekliyor
İki kulübün rakipleri neredeyse aynı olsa da maçların iç sahada veya deplasmanda oynanacak olması fark yaratıyor.
AFC Şampiyonlar Ligi Elite’in lig aşaması Neftçi ve Pakhtakor için ciddi bir sınav olacak.
Özellikle Suudi Arabistan’ın devleriyle oynanacak maçların Özbek futbolseverlerde de büyük ilgi uyandırması bekleniyor.
Kısaca
Neftçi: 4 maç evinde, 4 maç deplasmanda.
Pakhtakor: 4 maç evinde, 4 maç deplasmanda.
İki kulüp de güçlü rakiplere karşı oynayacakları maçlarda Özbekistan futbolunun onurunu savunacak. Şimdi asıl soru şu: Neftçi ve Pakhtakor bu güçlü rakipler arasında ne kadar ilerleyebilir?
Siz hangi kulübün şansını daha yüksek görüyorsunuz: Neftçi mi, Pakhtakor mu? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram’da ve sosyal medyada futbolseverlerle paylaşın!
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