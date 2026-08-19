Neftçi ve Pakhtakor’un AFC Şampiyonlar Ligi Elite rakipleri belli oldu

Fergana’nın Neftçi ve Taşkent’in Pakhtakor kulüplerinin, Asya’nın en prestijli turnuvalarından biri olan AFC Şampiyonlar Ligi Elite’in lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Özbekistan’ın iki devi Suudi Arabistan,İran ve Irak’ın güçlü takımlarına karşı sahaya çıkacak.

Neftçi’yi kimler bekliyor?

İslam İsmailov’un öğrencileri lig aşamasında 8 maç oynayacak. Fergana kulübü, Suudi Arabistan’ın birkaç güçlü temsilcisiyle de kozlarını paylaşacak.

Neftçi’nin rakipleri:

Rakip Saha Al Ahli Evinde İstiklol Deplasmanda Air Force Evinde Al Nassr Deplasmanda Al Hilal Evinde Tractor Deplasmanda Al Ittihad Evinde Al Qadsiah Deplasmanda

Özellikle Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli ve Al Ittihad gibi Suudi Arabistan kulüpleriyle oynanacak maçların Neftçi için büyük bir sınav olması bekleniyor.

Pakhtakor için de kolay olmayacak

Kamoliddin Taciyev yönetimindeki Pakhtakor da lig aşamasında 8 takımla karşılaşacak. Taşkent kulübü bazı rakiplerini kendi sahasında ağırlarken, bir dizi önemli maçı deplasmanda oynayacak.

Pakhtakor’un rakipleri:

İstiklol — evinde

Al Ahli — deplasmanda

Al Nassr — evinde

Air Force — deplasmanda

Tractor — evinde

Al Hilal — deplasmanda

Al Qadsiah — evinde

Al Ittihad — deplasmanda

Özbekistan kulüplerini büyük sınavlar bekliyor

İki kulübün rakipleri neredeyse aynı olsa da maçların iç sahada veya deplasmanda oynanacak olması fark yaratıyor.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite’in lig aşaması Neftçi ve Pakhtakor için ciddi bir sınav olacak.

Özellikle Suudi Arabistan’ın devleriyle oynanacak maçların Özbek futbolseverlerde de büyük ilgi uyandırması bekleniyor.

Kısaca

Neftçi: 4 maç evinde, 4 maç deplasmanda.

Pakhtakor: 4 maç evinde, 4 maç deplasmanda.

İki kulüp de güçlü rakiplere karşı oynayacakları maçlarda Özbekistan futbolunun onurunu savunacak. Şimdi asıl soru şu: Neftçi ve Pakhtakor bu güçlü rakipler arasında ne kadar ilerleyebilir?

Siz hangi kulübün şansını daha yüksek görüyorsunuz: Neftçi mi, Pakhtakor mu? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram’da ve sosyal medyada futbolseverlerle paylaşın!