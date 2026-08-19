«Al Nassr» yıldızsız çıktığı maçta 4 gol attı — Félix’ten görkemli resital

Suudi Arabistan Kral Kupası’nın son 32 turunda sürpriz bir kadro ve gol yağmuru yaşandı. Riyad ekibi «Al Nassr», deplasmanda «Al Diriyah» konuğu olurken sahaya en büyük yıldızı olmadan çıktı. Takımın lideri Cristiano Ronaldo’nun yokluğu galibiyete engel oldu mu, yoksa yeni kahramanlar mı ortaya çıktı?

Erken gol ve «Al Nassr»ın güçlü yanıtı

Karşılaşma ev sahibi ekibin sürpriz atağıyla başladı: Maçın henüz 2. dakikasında «Al Diriyah» forveti Rodrigues skoru açarak «Al Nassr»ı şoke etti. Ancak Riyad ekibi kısa sürede oyunun kontrolünü eline aldı ve peş peşe şutlarla karşılık verdi:

"Ronaldo’nun sahada olmadığı maçta João Félix liderliği üstlendi. Attığı iki golün yanı sıra Simakan ve Al Hamdan’ın golleri de «Al Nassr»ı bir sonraki tura taşıdı."

Suudi Arabistan Kral Kupası: Son 32 turu maçının istatistikleri

Gösterge «Al Diriyah» «Al Nassr» Maç sonucu 1 4 Gol atanlar Rodrigues (2') Simakan (11'), Félix (36', 68'), Al Hamdan (37') En önemli eksik — Cristiano Ronaldo (kadronun dışında kaldı) Bir sonraki tur Turnuvaya veda etti Son 16 turuna yükseldi

Yıldız kadro ve bir sonraki tur

«Al Nassr» teknik ekibi bu maçta Mané, Coman, Simakan ve kısa süre önce takıma katılan Iñigo Martínez gibi önemli oyunculara şans verdi. Ronaldo olmadan da rahat bir farklı galibiyet alan ekip, kupadaki yolculuğuna devam edecek.

Sizce «Al Nassr», bu sezon Ronaldo ile birlikte Kral Kupası’nı kazanabilir mi, yoksa rakipleri karşısında yetersiz mi kalır?

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