«Fransa devlerinin radarında»: Abbosbek Avrupa’nın elit ligine mi gidiyor?

Özbekistan A Millî Takımı’nın parlayan yıldızı Abbosbek Fayzullayev’in kariyerinde beklenmedik ve sansasyonel bir dönemeç yaşanabilir. Fransa Ligue 1 temsilcisi, yaz transfer dönemi kapanmadan Özbek kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için acil girişimlere başladı — ancak bu transfere ne engel olabilir?

«Strasbourg»un planı: Fransızlar neden özellikle Fayzullayev’i seçti?

Transfer haberleriyle uzmanlaşan saygın Fransız yayın organı — les-transferts.com — ve L1 Radyosu’nun aktardığı bilgilere göre, Alsas bölgesinin Racing Strasbourg kulübü 22 yaşındaki futbolcumuz için görüşmeleri hızlandırıyor. Kulüp, hücum hattını Özbek orta saha oyuncusunun yaratıcılığıyla güçlendirmeyi hedefliyor.

Fransız uzmanlar, Abbosbek’in güçlü yönlerine özellikle vurgu yapıyor:

"Fayzullayev 22 yaşında olmasına rağmen büyük bir uluslararası deneyime sahip. Rakip savunmacıları kolayca eksiltmesi ve gol fırsatları yaratma becerisi, Strasbourg’un hücumuna yeni bir soluk getirebilir," diyor les-transferts.com gazetecisi Yohan Boden.

Oyuncunun durumu ve transfer bilgileri

Gösterge Abbosbek Fayzullayev’in istatistikleri Yaş / Pozisyon 22 yaş / Sağ kanat, hücumcu orta saha Mevcut kulübü Başakşehir (Türkiye) Mevcut sözleşmesi Haziran 2030’a kadar Millî takım istatistikleri 35 maç, 9 gol Bu sezon 3 maç, 1 asist

Transferin önündeki en büyük engel: Başakşehir’in tutumu

Fransız kulübü görüşmeleri hızlandırmak istese de durum hiç de basit değil. Fayzullayev’in Türk kulübüyle imzaladığı uzun vadeli sözleşme (2030’a kadar), Başakşehir’e önemli bir avantaj sağlıyor.

Bu nedenle Fransız ekibinin anlaşmaya varabilmek için Türk kulübünü tatmin edecek son derece ciddi ve yüksek bir finansal teklif hazırlaması gerekecek. Belirleyici görüşmelerin yaz transfer dönemi kapanmadan sonuçlanması bekleniyor.

Sizce Abbosbek Fayzullayev için Fransa Ligue 1 doğru tercih mi, yoksa Türkiye’de kalması mı daha iyi olur?

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