UFC 330 turnuvasının ardından sıkletlerde neler değişti?

·1·Spor
UFC 330 turnuvasının ardından sıkletlerde neler değişti?

Philadelphia’da düzenlenen ve bir dizi çetin karşılaşmaya sahne olan UFC 330 turnuvası geride kaldı. Ancak ligin bir sonraki haftalık güncel sıralaması açıklandığında taraftarlar şaşkına döndü: Büyük maçlar beklendiği gibi kapsamlı değişikliklere yol açmadı mı, yoksa asıl sansasyon alt sıralarda mı gizliydi?

Yarı orta sıklette istikrar: Garry ile Makhachev maçından sonraki durum

Turnuvanın ana karşılaşmasında yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla İrlandalı Ian Machado Garry’yi mağlup etti. Ancak bu sonuç sıralamanın zirvesini altüst etmedi:

"Ian Machado Garry, mağlubiyetine rağmen sıkletin ilk 10’undaki 2. sırayı korudu. Kemer için en büyük aday Carlos Prates ise hâlâ 1. basamakta yer alıyor."

UFC 330 sonrası sıralamadaki başlıca değişiklikler

Sıklet

Sporcu

Eski sırası

Yeni sırası

Durum ve açıklama

Yarı orta sıklet

Ian Machado Garry

#2

#2

Makhachev’e yenilmesine rağmen sırasını korudu

Yarı orta sıklet

Carlos Prates

#1

#1

Şampiyonluk adaylığı değişmedi

Sinek sıklet

Charles Johnson

İlk 15’in dışında

#14

Nadir görülen twister galibiyetiyle yükseldi

Kadınlar saman sıklet

Jullian Robertson

#4

#5

Dern’e yenilerek geriledi

Kadınlar saman sıklet

Yan Xiaonan

#5

#4

Robertson’ın gerilemesi sayesinde yükseldi

Temirov’un mağlup ettiği Johnson’ın ilk 15’e girişi ve kadınlar divizyonu

Turnuvanın açılış kartında Brezilyalı debutant Eduardo Henrique’yi nadir görülen twister tekniğiyle pes ettiren Charles Johnson, sinek sıklet ilk 15’inde 14. sıraya yerleşti. Özbekistanlı UFC dövüşçüsü Ramazan Temirov’un bir dönem Johnson’ı mağlup ettiğini de belirtmek gerekir.

Kadınlar saman sıkletinde ise mevcut şampiyon Mackenzie Dern’e hakem kararıyla yenilen Kanadalı Jullian Robertson, 4. sıradan 5. sıraya geriledi. Bunun sonucunda Çinli Yan Xiaonan ilk dörde yükseldi.

Sizce Ian Machado Garry’nin mağlubiyetin ardından hâlâ 2. sırada kalması adil mi, yoksa Carlos Prates artık Makhachev için ciddi bir tehdit oluşturabilir mi?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve güncellenen bu sıralamayı MMA hayranı arkadaşlarınıza gönderin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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