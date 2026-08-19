«Neftchi» Buxoro’da farklı yenilgiye uğradıktan sonra Islom Ismoilov neleri açıkladı?

Özbekistan Süper Ligi’nin 18. haftası beklenmedik ve gerçek bir şok sonuçla başladı. Ligin lideri ve son şampiyonu olan Fergana temsilcisi «Neftchi», deplasmanda «Buxoro»ya 1-4 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Bu ağır ve acı verici yenilginin ardından Fergana ekibinin teknik direktörü Islom Ismoilov basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu — mağlubiyetin asıl nedeni neydi?

“Bu bahane olamaz”: 5 kilit oyuncusundan yoksun takımın çöküşü

Takımda ilk 11’in 5 oyuncusunun bulunmamasının sonucu doğrudan etkileyip etkilemediği sorusuna Islom Ismoilov beklenmedik ölçüde net bir yanıt verdi. Teknik direktör hiçbir faktörü mazeret göstermeden, sorunun bireysel hatalarda olduğunu açıkça dile getirdi:

“Bu bahane olamaz. Kadromuzda onların yerini doldurabilecek futbolcular var. Her koşulda böyle bir yenilgi almamalıydık. İkinci yarıdaki üçüncü ve dördüncü goller... Bunların hepsi basit ve gülünç hatalar. Topu rakibe hediye ediyoruz, onlar da gol atıyor,” dedi Islom Ismoilov.

Süper Lig’in 18. haftası: Kritik maçın öne çıkanları

Gösterge «Buxoro» «Neftchi» Maç sonucu 4 1 Oyun tarzı Kontra ataklar ve uzun paslar Topa sahip olma ve pozisyon oyunu Statü Ev sahibi / Kazandı Lider, son şampiyon Belirleyici faktör Rakibin hatalarından etkili yararlanma Savunmadaki ağır bireysel hatalar

«Buxoro»nun değişmeyen taktiği ve sonraki adımlar

Fergana ekibinin teknik direktörü, rakibin oyun tarzının ilk yarıdaki maçtan neredeyse hiç farklı olmadığını, ancak buna rağmen savunma hattının durumu kontrol edemediğini vurguladı:

“İlk yarıdaki maçta da «Buxoro» neredeyse aynı tarzda oynayıp penaltıdan skoru açmıştı. Bugün de aynı senaryo tekrarlandı. Uzun toplara ve kontra ataklara dayandılar. Futbolcularımız profesyonel; bu acı verici yenilgiden en kısa sürede ders çıkarıp hatalarımızı düzelteceğiz.”

Farklı skorla alınan bu beklenmedik yenilginin Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını daha da kızıştıracağı kesin.

Sizce «Neftchi»nin bu farklı yenilgisi bir tesadüf mü, yoksa şampiyonluk yarışında kriz mi başladı?

Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu sansasyonel haberi Özbek futbolu taraftarlarıyla paylaşın!