Rusya ve Özbekistan millî takımları arasındaki maç ne zaman ve nerede oynanacak?

·1·Spor
Rusya ve Özbekistan millî takımları arasındaki maç ne zaman ve nerede oynanacak?

2026 Dünya Kupası’nın ardından Özbekistan Millî Takımı, uluslararası arenadaki bir sonraki büyük sınava hazırlanıyor. Rusya Futbol Birliği ile Özbekistan Futbol Federasyonu arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi — sonbahardaki uluslararası arada Özbek ve Rus futbolunun yıldızları yeniden karşı karşıya gelecek. Maçın ayrıntıları ve Dünya Kupası sonrası yaşanan beklenmedik gelişmeler neler?

Görüşmeler son aşamada: Maç nerede oynanacak?

Sport24 gazetesinin haberine göre iki ülkenin futbol federasyonları organizasyonla ilgili konuları çözmeye başladı.

"Rusya ve Özbekistan millî takımları arasındaki hazırlık maçının 25 Eylül’de Nijniy Novgorod’da oynanması planlanıyor. Taraflar nihai anlaşmaya oldukça yakın."

Kaynak bilgisi

Hatırlanacağı üzere iki takımın Kasım 2022’de Taşkent’teki Paxtakor Stadyumu’nda oynadığı tarihî ilk karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sona ermişti.

Millî takımlar ve yaklaşan hazırlık maçlarının takvimi

Tarih / Yer

Maçın tarafları

Önemli bilgiler ve statü

25 Eylül, Nijniy Novgorod

Rusya – Özbekistan

Görüşmeler son aşamada; 2022’deki beraberliğin ardından ikinci karşılaşma

29 Eylül, Kazan Arena

Rusya – İran

FIFA sıralamasında 22. sırada yer alan 2026 Dünya Kupası katılımcısına karşı maç

2026 sonu (planlanıyor)

Rusya – Paraguay

2024’te ertelenen maçın yeniden düzenlenmesi planlanıyor

Dünya Kupası deneyimi: Shomurodov’un dünyada tanınan golü

Özbekistan Millî Takımı, ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro yönetiminde tarihindeki ilk Dünya Kupası’na katıldı ve zorlu grup aşamasında Kolombiya’ya (1-3), Portekiz’e (0-5) ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne (1-3) mağlup oldu.

Buna rağmen Rostov kulübü sayesinde Rus taraftarların yakından tanıdığı millî takım kaptanı Eldor Shomurodov öne çıktı:

"Eldor Shomurodov’un Kongo Demokratik Cumhuriyeti ağlarına gönderdiği muhteşem gol, FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası’nın en güzel iki golünden biri olarak resmen kabul edildi."

Valeri Karpin’in öğrencilerinin ise Özbekistan maçından dört gün sonra, 29 Eylül’de Kazan Arena’da 2026 Dünya Kupası’nda yenilgi almayan İran’a karşı sahaya çıkması bekleniyor.

Sizce Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan Millî Takımı Nijniy Novgorod’da Rusya’yı mağlup edebilir mi, yoksa maç yine beraberlikle mi sonuçlanır?

Görüşlerinizi ve skor tahminlerinizi yorumlarda paylaşın, bu heyecan verici haberi millî takımımızın taraftarlarına ulaştırın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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