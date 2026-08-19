Rodri, Barcelona’yı tam olarak neden seçtiğini açıkladı

«Manchester City»deki parlak dönemine nokta koyarak Katalan devine katılan İspanyol yıldız Rodri’nin transferi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Elinde başka büyük teklifler olmasına rağmen deneyimli orta saha oyuncusunu Barcelona’ya çeken temel faktör neydi? Futbolcunun ilk açık açıklaması herkesi şaşırttı.

City’den ayrılık ve gönlünün seçimi: Rodri’nin ilk sözleri

The Touchline yayınına verdiği röportajda Rodri, İngiltere’den ayrılmanın kolay olmadığını, ancak çocukluğundan beri hayalini kurduğu futbol felsefesinin kendisini Katalonya’ya yönlendirdiğini gizlemedi:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Bu zor bir karardı, çünkü bana her şeyi veren kulübümden ayrıldım. Ancak Barcelona benim için her zaman dünya çapında bir rol model oldu. Başka bir seçeneğim de vardı ama kulübün kendine özgü felsefesi nedeniyle Barcelona her zaman ilk tercihimdi." dedi Rodri.

Rodri’nin Barcelona’daki yeni sözleşmesinin detayları

Gösterge Sözleşme ve oyuncu bilgileri Futbolcu Rodri (orta saha oyuncusu) Yeni takımı Barcelona (İspanya) Mevcut sözleşme süresi 2030 yazına kadar Kulüp seçimindeki temel neden Kulübün felsefesi ve dünya futbolundaki örnek konumu Eski takımı «Manchester City»

Uzun vadeli proje: Katalonya’da 2030’a kadar plan

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Katalan kulübüyle doğrudan 2030 yazına kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Bu da Barcelona yönetiminin Rodri’yi yalnızca bugünün lideri olarak değil, önümüzdeki yıllardaki yeni şampiyonluk projesinin temel taşı olarak gördüğünü gösteriyor.

Sizce Rodri, Barcelona’nın oyun tarzına tamamen uyum sağlayabilir ve takıma Şampiyonlar Ligi kupasını geri getirebilir mi?

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