Barcelona, Rodri transferini resmen duyurdu — sözleşme detayları

·5·Spor
Barcelona, Rodri transferini resmen duyurdu — sözleşme detayları

Avrupa futbolunda beklenmedik ve gerçekten sansasyonel bir transfer gerçekleşti: dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Rodri Manchester Cityile yollarını ayırarak Katalan devine katıldı. Barcelona yönetimi bu süper transfer için ne kadar ödedi ve anlaşmanın gizli şartları neler?

Resmî onay: Katalonya’da yeni bir dönem başlıyor

Barcelona kulübü, sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) resmî hesabı üzerinden 30 yaşındaki İspanyol yıldızın transferini tamamen doğruladı. Daha önce basında yer alan haberler nihayet resmî belgelerle kanıtlandı — Rodri, tüm resmî işlemler ve imza süreci tamamlandıktan sonra kulüp merkezinden ayrıldı.

"Barcelona ve Manchester Cityarasındaki görüşmeler tamamen sonuçlandı. Deneyimli İspanyol orta saha oyuncusu artık ‘Blaugrana’ların formasını giyecek," denildi kulübün resmî açıklamasında.

Transferin finansal detayları

Gösterge

Sözleşme şartları ve rakamlar

Futbolcu

Rodri (30 yaşında, orta saha)

Eski kulübü

"Manchester City"

Yeni kulübü

Barcelona

Garanti edilen bonservis bedeli

60 milyon avro

Ek bonuslar

11 milyon avro (çeşitli performans kriterlerine bağlı)

Toplam potansiyel değer

71+ milyon avro

Barcelona’nın merkezinde devrim

Rodri’nin gelişiyle Barcelona’nın orta sahadaki oyununun yeni bir seviyeye taşınması bekleniyor. Katalanlar, ön libero hattındaki liderlik boşluğunu doldurmayı hedeflerken yalnızca 60 milyon avroluk garanti ödemeye değil, başarılı performansa bağlı 11 milyon avroluk ek bonus sistemini devreye sokmaya da hazır.

Sizce Rodri, Barcelona’yı yeniden Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyabilir mi, yoksa kariyerinin zirvesi City’de mi kaldı?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu sıcak haberi tüm futbolseverlere ulaştırın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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