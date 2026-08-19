Samsung Galaxy S26 FE akıllı telefonunun tüm teknik özellikleri ortaya çıktı

Android Headlines tarafından sunulan özel bilgilere göre, henüz resmen tanıtılmayan Samsung Galaxy S26 FE akıllı telefonunun tüm temel teknik özellikleri internete sızdırıldı. Yeni nesil cihaz; gelişmiş işlemcisi, yüksek kapasiteli bataryası ve uzun süreli yazılım desteğiyle kullanıcıların ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İçeriden edinilen bilgilere göre akıllı telefon, 6,7 inç FHD+ formatında AMOLED ekranla donatılacak. Ekran dayanıklılığını sağlamak amacıyla Corning Gorilla Glass Victus+ koruyucu cam kullanılacak. Cihazın kalınlığı yalnızca 7,4 milimetre olacak ve gövdesi modern bir alüminyum alaşımından üretilecek. Ayrıca gövde, IP68 standardına uygun olarak suya ve toza karşı tam koruma sunacak.

Performans ve kamera özellikleri

Cihazın donanımının temelini Samsung tarafından geliştirilen modern Exynos 2500 işlemcisi oluşturacak. Bu çipin, günlük görevlerin yanı sıra kaynak gerektiren uygulamalarda da yüksek kararlılık sunması bekleniyor.

Arka panelde üç modülden oluşan bir kamera sistemi yer alacak. Bu sistemde 50 megapiksellik ana geniş açılı sensör, 12 megapiksellik telefoto lens ve 8 megapiksellik ultra geniş açılı sensör bulunacak. Ön kamera için ise 12 megapiksellik kaliteli bir sensör ayrılmış.

Yazılım yenilikleri ve destek

Yazılım tarafında Galaxy S26 FE, çeşitli yapay zekâ ve multimedya işlevlerine sahip olacak. Bunlar arasında kayıtlardaki gereksiz sesleri temizlemek için tasarlanan Audio Eraser, My FanCam ve video görüntülerini etkili biçimde sabitleyen Horizontal Lock özellikleri bulunuyor.

Modelin en önemli avantajlarından biri, uzun süreli yazılım desteği sunması olacak. Samsung, bu akıllı telefon için yalnızca işletim sistemi güncellemelerini değil, güvenlik yamalarını da tam 7 yıl boyunca düzenli olarak yayımlamayı planlıyor.

Batarya kapasitesi 4900 mAh olacak ve cihaz 45 watt hızlı kablolu şarj teknolojisini destekleyecek. Yeni cihazın kullanıcılara Blueberry, Graphite ve Pistachio olmak üzere üç çekici renk seçeneğiyle sunulması bekleniyor.

Samsung, şimdilik bu akıllı telefonun fiyatını ve satışa çıkış tarihini gizli tutuyor. Ancak teknoloji pazarındaki gözlemcilerin tahminlerine göre yeni Galaxy S26 FE modeli, bu yılın eylül ayının başlarında geleneksel IFA fuarı kapsamında resmen tanıtılacak.