İran’da Özbek lejyonerlerin katkısı: Tractor ve Esteghlal’den dramatik galibiyetler

İran Pro Ligi’nin 2. haftasında Özbek futbolcuların forma giydiği maçlar beklenmedik drama ve gerilime sahne oldu. Odil Hamrobekov’un takımı deplasmanda güçlü Sepahan’ı mağlup ederken Rustam Ashurmatov, Tahran ekibinin formasını 90 dakika boyunca terletti. Ancak millî takımımızın yıldızı Jaloliddin Masharipov neden sahaya çıkmadı?

Son dakikalarda gelen gerilim: 80. dakikadan sonra gol yağmuru

Her iki maçta da kader son dakikalarda belirlendi. Tractor, ligin en güçlü kulüplerinden biri olan Sepahan’ın savunmasını deplasmanda ancak 83. dakikada aşmayı başardı:

Odil Hamrobekov, ilk 11’de 90 dakika boyunca güven veren bir performans sergileyerek Tractor’un Sepahan karşısında aldığı 2-0’lık önemli deplasman galibiyetine büyük katkı sağladı.

İran Pro Ligi: 2. hafta maçlarının öne çıkan istatistikleri

Gösterge Sepahan – Tractor (0-2) Nassaji Mazandaran – Esteghlal (0-1) Belirleyici goller Hossein Zadeh (83’, 90+1’) Azadi (86’) Özbek lejyonerler Odil Hamrobekov (90 dakika) Rustam Ashurmatov (90 dakika) Beklenmedik gelişme Sepahan kendi sahasında teslim oldu Jaloliddin Masharipov yedek kulübesinde kaldı Haftanın sonucu Tractor önemli 3 puanı aldı Esteghlal deplasmandan galibiyetle döndü

Masharipov’un yedek kalması ve Esteghlal’in galibiyeti

Tahran temsilcisi Esteghlal de Nassaji Mazandaran deplasmanında zorlu geçen karşılaşmayı, 86. dakikada gelen tek gol sayesinde 3 puanla tamamladı. Savunmanın merkezinde görev yapan Rustam Ashurmatov, rakip ataklarını başarıyla savuştururken birçok taraftarın sahada görmeyi beklediği Jaloliddin Masharipov’un kadroda yer almasına rağmen oyuna alınmaması taktik bir karar mıydı, yoksa rotasyon mu? Bu soru şimdilik yanıtını koruyor.

Sizce Masharipov, Esteghlal’in ilk 11’indeki liderlik rolünü kısa sürede geri alabilecek mi, yoksa kulüpte yeni bir rekabet mi başladı?

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