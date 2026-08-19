İran’da Özbek lejyonerlerin katkısı: Tractor ve Esteghlal’den dramatik galibiyetler

·3·Spor
İran’da Özbek lejyonerlerin katkısı: Tractor ve Esteghlal’den dramatik galibiyetler

İran Pro Ligi’nin 2. haftasında Özbek futbolcuların forma giydiği maçlar beklenmedik drama ve gerilime sahne oldu. Odil Hamrobekov’un takımı deplasmanda güçlü Sepahan’ı mağlup ederken Rustam Ashurmatov, Tahran ekibinin formasını 90 dakika boyunca terletti. Ancak millî takımımızın yıldızı Jaloliddin Masharipov neden sahaya çıkmadı?

Son dakikalarda gelen gerilim: 80. dakikadan sonra gol yağmuru

Her iki maçta da kader son dakikalarda belirlendi. Tractor, ligin en güçlü kulüplerinden biri olan Sepahan’ın savunmasını deplasmanda ancak 83. dakikada aşmayı başardı:

Odil Hamrobekov, ilk 11’de 90 dakika boyunca güven veren bir performans sergileyerek Tractor’un Sepahan karşısında aldığı 2-0’lık önemli deplasman galibiyetine büyük katkı sağladı.

İran Pro Ligi: 2. hafta maçlarının öne çıkan istatistikleri

Gösterge

Sepahan – Tractor (0-2)

Nassaji Mazandaran – Esteghlal (0-1)

Belirleyici goller

Hossein Zadeh (83’, 90+1’)

Azadi (86’)

Özbek lejyonerler

Odil Hamrobekov (90 dakika)

Rustam Ashurmatov (90 dakika)

Beklenmedik gelişme

Sepahan kendi sahasında teslim oldu

Jaloliddin Masharipov yedek kulübesinde kaldı

Haftanın sonucu

Tractor önemli 3 puanı aldı

Esteghlal deplasmandan galibiyetle döndü

Masharipov’un yedek kalması ve Esteghlal’in galibiyeti

Tahran temsilcisi Esteghlal de Nassaji Mazandaran deplasmanında zorlu geçen karşılaşmayı, 86. dakikada gelen tek gol sayesinde 3 puanla tamamladı. Savunmanın merkezinde görev yapan Rustam Ashurmatov, rakip ataklarını başarıyla savuştururken birçok taraftarın sahada görmeyi beklediği Jaloliddin Masharipov’un kadroda yer almasına rağmen oyuna alınmaması taktik bir karar mıydı, yoksa rotasyon mu? Bu soru şimdilik yanıtını koruyor.

Sizce Masharipov, Esteghlal’in ilk 11’indeki liderlik rolünü kısa sürede geri alabilecek mi, yoksa kulüpte yeni bir rekabet mi başladı?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve lejyonerlerimizin hayranlarıyla bu sıcak haberi paylaşın!

Odil HamrobekovCelaleddin MaşaripovTraktörİstiklalSepahan
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Al Nassr» yıldızsız çıktığı maçta 4 gol attı — Félix’ten görkemli resital«Al Nassr» yıldızsız çıktığı maçta 4 gol attı — Félix’ten görkemli resitalBugün, 06:49«Neftchi» Buxoro’da farklı yenilgiye uğradıktan sonra Islom Ismoilov neleri açıkladı?«Neftchi» Buxoro’da farklı yenilgiye uğradıktan sonra Islom Ismoilov neleri açıkladı?Bugün, 06:44Rodri, Barcelona’yı tam olarak neden seçtiğini açıkladıRodri, Barcelona’yı tam olarak neden seçtiğini açıkladıBugün, 06:38Rusya ve Özbekistan millî takımları arasındaki maç ne zaman ve nerede oynanacak?Rusya ve Özbekistan millî takımları arasındaki maç ne zaman ve nerede oynanacak?Bugün, 06:32UFC 330 turnuvasının ardından sıkletlerde neler değişti?UFC 330 turnuvasının ardından sıkletlerde neler değişti?Bugün, 06:14Neftçi ve Pakhtakor’un AFC Şampiyonlar Ligi Elite rakipleri belli olduNeftçi ve Pakhtakor’un AFC Şampiyonlar Ligi Elite rakipleri belli olduBugün, 06:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı