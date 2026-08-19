Tank 5 Pro: Projektör ve 17600 mA/soat Bataryalı Dayanıklı Akıllı Telefon

·3·Teknoloji
Tank 5 Pro: Projektör ve 17600 mA/soat Bataryalı Dayanıklı Akıllı Telefon

Mobil teknoloji pazarı, son derece dayanıklı ve sıra dışı özelliklere sahip cihazlarla zenginleşti. ixbt.com'un haberine göre 8849tech, zorlu koşullarda çalışmak üzere tasarlanan en yeni amiral gemisi Tank 5 Pro akıllı telefonunu resmen tanıttı. Fiyatı 1200 dolar olan bu cihaz; akıllı telefon, profesyonel termal kamera, projektör ve yüksek kapasiteli harici batarya işlevlerini bir arada sunmasıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Özellikler ve Teknik Ayrıntılar

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, 160 × 120 piksel çözünürlüğe sahip FLIR termal kamera. Kamera, -10 ile +400 derece arasındaki sıcaklıklara sahip nesneleri ölçebiliyor. Daha doğru görüntüler elde etmek için akıllı telefon, termal dedektör verilerini standart kamera görüntüleriyle birleştiriyor. Ayrıca arka panele, dört kızılötesi aydınlatıcıya sahip bir gece görüş kamerası ve son derece parlak bir kamp ışığı yerleştirilmiş.

Tank 5 Pro, dayanıklılığının yanı sıra dahili DLP projektörüyle de öne çıkıyor. Bu projektör, 1080p çözünürlük ve 220 lümen parlaklık sunuyor. Kamera özellikleri arasında 50 megapiksellik ana kamera, 50 megapiksellik telefoto modülü ve 32 megapiksellik ön kamera bulunuyor.

Ekran ve Performans

Akıllı telefon, 3200 × 1440 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip yüksek kaliteli 6,73 inç AMOLED ekranla donatılmış. HDR içerik gösterilirken en yüksek parlaklık 3000 nit seviyesine ulaşıyor. Bu sayede güneş ışığı altında bile görüntü netliğini koruyor.

Cihazın merkezinde güçlü MediaTek Dimensity 9400e işlemcisi bulunuyor. Üretici, kullanıcılara tek ve en üst düzey yapılandırmayı sunuyor: Akıllı telefon, 18 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile donatılmış. Bu donanım, her türlü zorlu görevin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Boyutlar ve Pil Ömrü

Bu kadar geniş özellik ve işlev yelpazesi, cihazın boyutlarını da etkiliyor. Tank 5 Pro'nun gövde kalınlığı 33,8 milimetre, ağırlığı ise 715 gram. Bu yüksek ağırlık ve kalınlığın temel nedeni, büyük kapasiteli güç kaynağı.

Cihazın içine 17 600 mA/soat kapasiteli dev bir batarya yerleştirilmiş. Batarya, 120 watt hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ayrıca cihaz, suya, toza ve mekanik darbelere karşı yüksek düzeyde koruma sağlayan IP69K derecesine sahip.

Tank 5 ProDayanıklı Akıllı Telefon8849techTermal KameraProjektör
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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