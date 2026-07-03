Lamine Yamal, Jay-Jay Okocha'nın 28 Yıllık Rekoruna Ortak Oldu

·34·Spor
Lamine Yamal, Jay-Jay Okocha'nın 28 Yıllık Rekoruna Ortak Oldu

İspanya milli takımının 18 yaşındaki kanat oyuncusu Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nda dripling konusunda tarihi rakamlara imza atıyor.

Barcelona futbolcusu, rakip savunmacıları eksiltme denemeleri sayısında son 28 yılın en yüksek skorunu tekrarladı.

90 dakika başına 12 dripling denemesi

Opta verilerine göre Lamine Yamal, mevcut Dünya Kupası'nda maç başına ortalama 12 kez rakibini geçmeye çalışıyor.

Bu, 1998 Dünya Kupası'ndan bu yana kaydedilen en yüksek oran olarak kabul ediliyor.

Söz konusu turnuvada Nijerya milli takımının yıldızı Jay-Jay Okocha da aynı istatistiği yakalamıştı.

Sadece 200 dakikadan fazla süre alanlar dikkate alındı

Analizde, sahada en az 200 dakika görev yapan futbolcuların sonuçları baz alındı.

Böylece Yamal, sadece kısa bir sürede değil, turnuva boyunca sergilediği istikrarlı oyunla tarihi bir başarıya ulaştı.

Avusturya karşısında beş başarılı dripling

İspanya, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Avusturya'yı 3-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup etti.

Bu mücadelede Lamine Yamal, rakiplerini beş kez başarıyla eksiltti ve maçın adamı seçildi.

İspanya'nın ana silahlarından biri

Yamal'ın hızı, tekniği ve bire bir pozisyonlardaki cesareti, İspanya ataklarının en tehlikeli unsurlarından biri haline geliyor.

18 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda sadece takımına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya futbol tarihine geçecek kişisel rekorlar kırıyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Napoli, Massimiliano Allegri'yi Yeni Teknik Direktör Olarak AtadıNapoli, Massimiliano Allegri'yi Yeni Teknik Direktör Olarak AtadıBugün, 16:18Arsenal ve Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz İsveçli forvetin geleceği hakkında konuştuArsenal ve Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz İsveçli forvetin geleceği hakkında konuştuBugün, 16:12Tottenham Joao Palhinha transferinden vazgeçti: Portekizli yıldız Bayern'e dönüyorTottenham Joao Palhinha transferinden vazgeçti: Portekizli yıldız Bayern'e dönüyorBugün, 15:32Cristiano Ronaldo yine tarih yazdı: 25 gollük eşsiz rekorCristiano Ronaldo yine tarih yazdı: 25 gollük eşsiz rekorBugün, 15:30Barcelona, kadın futbol tarihinin en pahalı transferini yapmaya yakınBarcelona, kadın futbol tarihinin en pahalı transferini yapmaya yakınBugün, 15:12FIFA, Portekiz ve Hırvatistan Maçındaki İptal Edilen Golü AçıkladıFIFA, Portekiz ve Hırvatistan Maçındaki İptal Edilen Golü AçıkladıBugün, 14:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı