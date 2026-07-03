Lamine Yamal, Jay-Jay Okocha'nın 28 Yıllık Rekoruna Ortak Oldu

İspanya milli takımının 18 yaşındaki kanat oyuncusu Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'nda dripling konusunda tarihi rakamlara imza atıyor.

Barcelona futbolcusu, rakip savunmacıları eksiltme denemeleri sayısında son 28 yılın en yüksek skorunu tekrarladı.

90 dakika başına 12 dripling denemesi

Opta verilerine göre Lamine Yamal, mevcut Dünya Kupası'nda maç başına ortalama 12 kez rakibini geçmeye çalışıyor.

Bu, 1998 Dünya Kupası'ndan bu yana kaydedilen en yüksek oran olarak kabul ediliyor.

Söz konusu turnuvada Nijerya milli takımının yıldızı Jay-Jay Okocha da aynı istatistiği yakalamıştı.

Sadece 200 dakikadan fazla süre alanlar dikkate alındı

Analizde, sahada en az 200 dakika görev yapan futbolcuların sonuçları baz alındı.

Böylece Yamal, sadece kısa bir sürede değil, turnuva boyunca sergilediği istikrarlı oyunla tarihi bir başarıya ulaştı.

Avusturya karşısında beş başarılı dripling

İspanya, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Avusturya'yı 3-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup etti.

Bu mücadelede Lamine Yamal, rakiplerini beş kez başarıyla eksiltti ve maçın adamı seçildi.

İspanya'nın ana silahlarından biri

Yamal'ın hızı, tekniği ve bire bir pozisyonlardaki cesareti, İspanya ataklarının en tehlikeli unsurlarından biri haline geliyor.

18 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda sadece takımına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya futbol tarihine geçecek kişisel rekorlar kırıyor.