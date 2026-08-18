Sri Lanka’da 55 yaşındaki erkeğin mesanesinden 3,1 kilogramlık taş çıkarıldı

·5·Dünya
Sri Lanka’da 55 yaşındaki erkeğin mesanesinden 3,1 kilogramlık taş çıkarıldı

Sri Lanka’da doktorlar, 55 yaşındaki bir erkeğin mesanesinden ağırlığı 3,1 kilograma ulaşan dev bir taş çıkardı. Uzmanlar, bu taşın kendi türünde tıp tarihine geçen en büyük taş olabileceğini belirtiyor.

Zorlu ameliyat, geçen hafta ülkenin doğusundaki Trincomalee kentinde bulunan hastanelerden birinde gerçekleştirildi.

55 yaşındaki hasta, felç geçirdikten sonra tedavi için hastaneye yatırıldı. Ancak doktorlar, asıl hastalığıyla ilgili tedavi gördüğü sırada hastanın idrar yapmakta zorlandığını fark etti. Yapılan tetkikler sonucunda mesanesinde taşlar olduğu belirlendi.

Bunun üzerine uzmanlar ameliyat yapmaya karar verdi. Operasyon sırasında doktorlar, hastanın mesanesindeki dev taşı çıkardı. Taşın ağırlığı 3,1 kilogram, uzunluğu ise yaklaşık 17 santimetreydi.

Taşın hacmi de hayret vericiydi. Ağırlığı, zamanında doğan bir bebeğinkine eşitti ve görünüşü devekuşu yumurtası büyüklüğündeydi.

Ameliyatı yöneten Dr. Prahalahan Balakrishnan, BBC Sinhala’ya yaptığı açıklamada, mevcut tıbbi verilere göre bunun ameliyatla çıkarılan ve belgelenen en büyük mesane taşı olduğunu söyledi.

Doktor, hastanın mevcut durumunun “çok iyi” olduğunu açıkladı. Erkek hasta hâlâ hastanede kalıyor ve felç ile diğer sağlık sorunları nedeniyle tedavisine devam ediyor.

Dr. Balakrishnan, dev taşın hastanın mesanesinde yaklaşık beş ila on yıl içinde oluşmuş olabileceğini belirtti.

Mesane taşları, idrardaki minerallerin kristalleşerek sert parçalara dönüşmesi sonucu oluşur. Bu durum çoğunlukla mesane tamamen boşalmadığında ortaya çıkar. Böyle durumlarda idrar yoğunlaşabilir ve içindeki mineraller kristal oluşturabilir.

Küçük, hatta kum tanesi büyüklüğündeki taşlar bazen vücuttan kendiliğinden atılabilir. Ancak 1 santimetreden büyük taşlar çoğu zaman idrar yapmayı zorlaştırır veya idrar akışını tıkar. Bu nedenle taşların çıkarılması için tıbbi müdahale gerekebilir.

Uzmanlar, 4 santimetreden büyük mesane taşlarını dev taş olarak değerlendiriyor. Bu açıdan bakıldığında, Sri Lanka’da çıkarılan 17 santimetrelik taşın gerçekten olağanüstü büyük olduğu görülüyor.

Guinness Dünya Rekorları verilerine göre, bundan önce dünyanın en büyük mesane taşı 2003 yılında Brezilya’da bir hastadan çıkarılmıştı. Taşın ağırlığı 1,9 kilogram, uzunluğu ise 17,9 santimetreydi.

Sri Lanka’da geçen hafta çıkarılan taş ise yaklaşık 17 santimetre uzunluğunda ve 3,1 kilogram ağırlığındaydı. Doktorların ilk değerlendirmesi doğrulanırsa bu vaka, mesanedeki en büyük taş kategorisinde yeni bir rekor olarak kayda geçebilir.

Sri LankaTrincomaleePrahalahan BalakrishnanBBC Sinhala
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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