Bilim İnsanları Yapay Zekâ ile Mars Hava Durumunu Tahmin Etmeyi Öğrendi

·3·Teknoloji
Bilim İnsanları Yapay Zekâ ile Mars Hava Durumunu Tahmin Etmeyi Öğrendi

Ixbt.com'un haberine göre, araştırmacılar Dünya atmosferini tahmin etmek üzere tasarlanan bir yapay zekâ modelinin, koşullarının değiştirilmesi zor olan başka bir gezegenin (Mars'ın) şartlarına uyarlanabileceğini başarıyla test etti. Dünya için geliştirilen GraphCast grafik sinir ağı modeli temel alınarak oluşturulan yeni MarsCast sistemi, Kızıl Gezegen'in hava durumunu rekor hızda ve yüksek doğrulukla hesaplamayı mümkün kıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İlk aşamada model, Dünya koşullarından elde ettiği bilgilerle Mars atmosferinin mevcut durumunu yeterince doğru yansıtsa da kısa süre içinde kendi dinamiklerini kaybetti ve günlük sıcaklık değişimlerini tam olarak gösteremedi. Bu sorunu çözmek için bilim insanları, Mars Climate Database (MCD) veri tabanını kullanarak modeli yeniden eğitmeye karar verdi.

MarsCast modeli ve çalışma prensibi

Sistemi geliştirme sürecinde sıcaklık ile yatay ve dikey rüzgârlar dikkate alındı. Ayrıca gezegenin ısınmasını belirleyen temel faktör olarak atmosferin üst sınırındaki güneş ışınımı eklendi. Nem ise basitleştirilerek sabit bırakıldı; çünkü Mars yüzeyindeki gerçek bağıl nem çoğu zaman yüzde 10'un altında olsa da gün doğumundan önce kısa süreliğine doygunluk seviyesine çıkabiliyor.

Yalnızca 10 eğitim epokundan sonra MarsCast, Mars'taki güvenilir günlük sıcaklık döngüsünü yeniden oluşturmaya başladı. Sadece 30 günlük veriye dayanarak 300 epoktan sonra model belirgin biçimde kararlı hâle geldi ve gelişmeye devam etti. Sonuç olarak model, 10 günlük tahminlerde mevsimsel ve dikey yapıyı, ayrıca rüzgâr hareketlerinin özelliklerini doğru şekilde gösterdi.

Hesaplama hızı ve gelecek planları

Yeni yaklaşımın en büyük başarılarından biri yüksek hızı ve verimliliği. Verilere göre MarsCast, 6 saatlik adım ve 1° çözünürlükteki 10 günlük tahmini tek bir GPU kullanarak yalnızca 2 dakikada hesaplıyor. Karşılaştırma için geleneksel fizik modeli, aynı tahmin için 1 CPU gerektiriyor, 30 dakika harcıyor ve daha düşük, 5° çözünürlükte çalışıyor.

Araştırmacılar, Dünya'ya yönelik meteorolojik yapay zekâ modellerinin diğer gezegenlerin dinamiklerini kısmen aktarabileceğinin kanıtlandığını belirtiyor. Ancak atmosferin kimyasal bileşimi, radyasyon dengesi ve ısıl ataletindeki büyük farklılıklar nedeniyle uyarlama zorunlu bir adım. Yazarlar bir sonraki aşamada toz taşınımını ve bunun ışınım üzerindeki etkisini eklemeyi, ayrıca sistemi yörünge araçları ve yer istasyonlarından elde edilen verilerle test etmeyi planlıyor. Gelecekte bu tür teknolojiler, insanlı ve robotik görevlerin planlanmasına, özellikle de toz fırtınası riskinin önceden değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

MarsCastYapay ZekâMars Hava DurumuGraphCastUzay Araştırmaları
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Starship uzaydan döndü, ancak okyanustaki şiddetli fırtına sınavını geçtiStarship uzaydan döndü, ancak okyanustaki şiddetli fırtına sınavını geçtiBugün, 16:53Çin, en güçlü roketini Ay’a fırlatmaya hazırlanıyorÇin, en güçlü roketini Ay’a fırlatmaya hazırlanıyorBugün, 16:29Starlink hız artışına engel: Iridium FCC'ye başvurduStarlink hız artışına engel: Iridium FCC'ye başvurduBugün, 15:51Samsung SDI ve General Motors elektrikli araçlar için yeni bataryalar geliştirecekSamsung SDI ve General Motors elektrikli araçlar için yeni bataryalar geliştirecekBugün, 15:24Oppo Find X10 gelişmiş ekran teknolojisiyle donatılacakOppo Find X10 gelişmiş ekran teknolojisiyle donatılacakBugün, 14:58SpaceX hissedarlarının yapısı belli oldu: Alphabet en büyük dış yatırımcıSpaceX hissedarlarının yapısı belli oldu: Alphabet en büyük dış yatırımcıBugün, 13:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü