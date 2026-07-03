Dünya Kupası 2026: Üç Maç İçin Net Tahminler — Seri Devam Edecek mi?

1 ve 2 Temmuz tarihlerinde oynanan altı play-off maçında bir üst tura yükselen takımları doğru tahmin ettik. İngiltere, Belçika, ABD, İspanya, Portekiz ve İsviçre için yaptığımız tahminler %100 oranında tuttu.

Şimdi sıra Dünya Kupası 2026 son 32 turunun son üç karşılaşmasına geldi. Bu kez Mısır, Arjantin ve Kolombiya'ya güveniyoruz.

Avustralya — Mısır: Tek bir gol her şeyi belirleyebilir

Günün tahmin edilmesi en zor karşılaşması.

Avustralya; fiziksel mücadele, yüksek tempo ve standart pozisyonlarla tehlike yaratabilir. Ancak takım, bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle sorunlar yaşıyor. Mısır ise turnuvada henüz mağlubiyet almadı ve disiplinli savunmasıyla dikkat çekiyor. Mohamed Salah'ın durumu maçın senaryosunu ciddi şekilde etkileyebilir.

Mısır'ın play-off deneyimi ve temkinli oyun tarzı onlara küçük bir avantaj sağlıyor. Çok gollü bir maç beklemiyoruz.

Tahmin: Avustralya — Mısır 0:1

Üst tura çıkan: Mısır

Güven oranı: %57

Arjantin — Yeşil Burun Adaları: Favori için kolay olmayacak

Kağıt üzerinde bu eşleşmenin net favorisi Arjantin. Ancak Yeşil Burun Adaları bu Dünya Kupası'nda henüz mağlubiyetle tanışmadı ve İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan maçlarında dirençli bir takım olduğunu gösterdi.

Lionel Scaloni de rakibin disiplinli savunmasını ve kontra ataklarını özellikle vurguladı. Lionel Messi'nin ilk 11'e dönmesi bekleniyor, ancak sıcak hava ve olası uzatma süreleri nedeniyle oyun süresi kontrol edilebilir.

Yeşil Burun Adaları ilk dakikalarda direnç gösterebilir. Ancak Arjantin'in bireysel yetenekleri ve yedek kulübesi kapasitesi sonunda belirleyici olacaktır.

Tahmin: Arjantin — Yeşil Burun Adaları 2:0

Üst tura çıkan: Arjantin

Güven oranı: %84

Kolombiya — Gana: Güney Amerikalılar üstün

Kolombiya top kontrolü ve hücum opsiyonları bakımından daha üstün görünüyor. Gana teknik direktörü Carlos Queiroz, daha önce Kolombiya milli takımında çalıştığı için rakibin birçok oyuncusunu ve oyun özelliklerini iyi biliyor. Bu durum Afrikalılara taktiksel olarak yardımcı olabilir.

Buna rağmen Kolombiya'nın hücum gücü daha yüksek. Gana maça kapalı bir tarzla başlayıp skoru uzun süre korumaya çalışacaktır. Bu nedenle farkla değil, tek farklı bir galibiyet bekliyoruz.

Tahmin: Kolombiya — Gana 1:0

Üst tura çıkan: Kolombiya

Güven oranı: %68

Final Tahminleri

Karşılaşma Tahmini Skor Tura Çıkan Avustralya — Mısır 0:1 Mısır Arjantin — Yeşil Burun Adaları 2:0 Arjantin Kolombiya — Gana 1:0 Kolombiya

Böylece tahminlerimize göre, Dünya Kupası 2026 son 16 turu için son üç bileti Mısır, Arjantin ve Kolombiya elde edecek.

En büyük risk Avustralya — Mısır maçı, en güvenilir seçim ise Arjantin galibiyetidir.

Uyarı: Bu öngörüler ne kadar doğru çıksa da, buna dayanarak riskli oyunlara yatırım yapmanın yanlış olduğunu hatırlatıyoruz.