Trevoh Chalobah Kariyerine İtalya'da Devam Etmek İstiyor: Inter Transfer Yarışında Önde

·4·Spor
Trevoh Chalobah Kariyerine İtalya'da Devam Etmek İstiyor: Inter Transfer Yarışında Önde

Chelsea savunmacısı Trevoh Chalobah, geleceği konusunda nihai kararını verdi. İngiltere Premier League kulüplerinin ilgisine rağmen, 26 yaşındaki futbolcu kariyerine İtalya Serie A'da devam etmeyi önceliklendiriyor. Şu anda Inter, bu transfer yarışında ana favori konumunda. Goal.com haberine göre.

Goal.com ve ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, futbolcunun temsilcileri kişisel sözleşme şartlarını görüşmek üzere Milano'ya ulaştı. Chalobah ile İtalya'nın bir diğer kulübü Como da ilgilenmiş olsa da, sundukları 22 milyon sterlinlik teklif Chelsea tarafından reddedildi. Londra ekibi, akademiden yetişen oyuncu için en az 35 milyon sterlin değer biçiyor.

Premier League Kulüpleri ve Takas Seçeneği

Trevoh Chalobah ile İngiltere'nin Crystal Palace kulübü de ciddi şekilde ilgileniyor. Futbolcu, bu sezonun ilk yarısını kiralık olarak bu ekipte geçirmiş ve Oliver Glasner yönetiminde dikkat çekici bir performans sergilemişti. Chelsea yönetimi bu durumdan faydalanarak Crystal Palace'ın yıldızı Maxence Lacroix'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

talkSPORT'un haberine göre Chelsea, Lacroix transferini ucuzlatmak amacıyla Crystal Palace'a Chalobah, Tosin Adarabioyo, Axel Disasi veya Benoit Badiashile gibi savunmacılardan birini teklif edebilir. Ancak futbolcu, Selhurst Park'a geri dönmektense kendini İtalya şampiyonasında denemeyi tercih ediyor.

Finansal Kazanç ve Dünya Kupası

Chelsea için Chalobah'nın satılması, kârlılık ve sürdürülebilirlik kuralları (PSR) açısından büyük önem taşıyor. Oyuncu kulüp akademisi çıkışlı olduğu için, transferden elde edilecek gelir saf kâr olarak kaydedilecek. Bu da kulübe yeni transferler için daha geniş imkanlar sağlayacak.

Trevoh Chalobah şu anda Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer alıyor. Henüz turnuvada süre almamış olsa da, takımdaki sakatlıklar nedeniyle Meksika karşısındaki çeyrek final maçında şans bulması bekleniyor. Transfer görüşmeleri, futbolcunun uluslararası arenadaki katılımıyla paralel olarak devam ediyor.

ChelseaInterTransferlerTrevoh ChalobahFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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