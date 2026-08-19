José Mourinho, Real Madrid'de kendi kurallarını uygulamaya başladı

Ünlü teknik direktör José Mourinho, Valdebebas tesislerinde bir aydan uzun süredir görev yaparak Real Madrid soyunma odasında sıkı disiplin, yoğun çalışma ve sorumluluk temelli yeni bir felsefe uygulamaya başladı. Marca'nın aktardığı bilgilere göre Portekizli teknik adam, takımın liderleriyle toplantılar düzenledi, ofisini ziyaret eden futbolcuların çoğuyla bire bir görüştü ve yeni sezon hedeflerine ulaşmak için önemli kurallar belirledi. Goal.com haber veriyor.

Mourinho'nun bu kararlı adımları, kulübün iç atmosferini kökten değiştirmeyi amaçlıyor. Mourinho, oyunculara ayrıcalıkların bir sınırı olduğunu ve teknik direktör ile futbolcular arasındaki ilişkinin her iki tarafın sorumluluğuna dayanması gerektiğini anlatıyor. İspanyol basınına göre bu yaklaşımın takımın bu sezonki sonuçlarını olumlu etkilemesi bekleniyor.

Netflix belgeseli ve geçmişten alınan dersler

Marca'ya göre José Mourinho'nun Netflix platformunda yayımlanan belgeselinin zamanlaması ve içeriği özel bir sembolik anlam taşıyor. Belgesel, teknik direktörün kişiliğini, soyunma odalarını yönetme tarzını ve Real Madrid kadrosunda uygulamaya çalıştığı zihniyeti açıkça ortaya koyuyor.

Belgeselde teknik adamın Madrid kulübündeki önceki dönemi, özellikle de o dönemde takım kaptanı olan Iker Casillas ile ilişkisi de hatırlatılıyor. Mourinho'nun sözlerine göre, ilk toplantılarda futbolcular tatil günleri, antrenman programı ve kampların düzenlenme biçimiyle ilgili bir dizi talepte bulunmuştu.

Bu noktada Portekizli teknik adam, Netflix'teki belgeselinde şu ifadeleri kullandı:

Kısa sürede onların şımartıldığını fark ettim.

Soyunma odası, ayrıcalıkların sınırını anlamalı.

Teknik direktör ile futbolcular arasındaki ilişki, her iki tarafın sorumluluğuna dayanmalı.

Marca analistlerine göre bu bölüm, Mourinho'nun günümüzde güçlendirmek istediği temel fikirlerden birini ifade ediyor. Takım içinde düzen ve disiplini ilk sıraya koyan teknik direktör, futbolculardan profesyonel bir yaklaşım talep ediyor.

Yeni taleplerin ve katı kuralların Real Madrid'in gelecek maçlarında nasıl sonuç vereceği, uzmanların ve taraftarların odağında. José Mourinho'nun bu kararlı kararlarının Real Madrid futbolcularını sezon boyunca daha organize oynamaya teşvik edeceği kesin.