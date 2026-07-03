Cristiano Ronaldo 2030 Dünya Kupası'nda Oynayabilir mi

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, kariyerini beklenmedik şekilde uzatabilir ve hatta 2030 Dünya Kupası'nda sahaya çıkabilir. Şu an itibarıyla 41 yaşına gelmiş olmasına rağmen, Portekizli yıldız fizik durumu ve gol açlığıyla taraftarları ve uzmanları şaşırtmaya devam ediyor. Eski takım arkadaşı Louis Saha, Goal.com'a verdiği röportajda Ronaldo'nun potansiyelini yüksek değerlendirdi. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Saha'ya göre, Cristiano Ronaldo kariyeri boyunca sembolik olarak "1000 maraton" koşmuş olsa da, rezervlerinde hala büyük bir turnuva için gereken güç mevcut. 2030 Dünya Kupası'nın Portekiz, İspanya ve Fas ev sahipliğinde gerçekleşeceği göz önüne alındığında, Ronaldo'nun kendi vatanında düzenlenecek turnuvada yer alma isteğinin çok yüksek olduğu şüphesiz. Bu durum, futbolcunun kariyerini daha da uzatması için temel motivasyon olabilir.

Robot gibi disiplin ve yeni hedefler

Louis Saha, Ronaldo'yu sıradan bir insan değil, bir "robot"a benzetti. Saha, Portekizli forvetin vücut yönetimi ve profesyonellik konusunda eşsiz olduğunu belirtti. Yaş ilerledikçe her sporcunun yavaşlaması doğal olsa da, Cristiano Ronaldo mantık kurallarına meydan okumaya devam ediyor. Al-Nassr formasıyla sergilediği başarılı performanslar ve Suudi Arabistan Ligi'ndeki gol krallığı sonuçları bunun en açık kanıtıdır.

Şu anda Ronaldo'nun önünde iki büyük hedef var: Birincisi, resmi maçlarda attığı gol sayısını 1000'e tamamlamak, ikincisi ise oğlu Cristiano Jr. ile aynı takımda profesyonel sahada top koşturmak. Bu hedeflere ulaşmak için en az birkaç sezon daha üst düzeyde oynaması gerekiyor. Forvetin Al-Nassr ile sözleşmesi sona ermek üzere olsa da, Riyad kulübü yönetimi anlaşmayı uzatmaya hazır.

Milli takımdaki gelecek

Cristiano Ronaldo, milli takım düzeyinde en çok maça çıkan ve en çok gol atan futbolcu olarak rekorları tazelemeye devam ediyor. Portekiz milli takımının çağrısına her zaman hazır olduğunu vurguluyor. 2026 Dünya Kupası'ndan sonraki hedef, 2028 Avrupa Şampiyonası ve nihayetinde 2030'daki ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası olabilir.

Kız kardeşi sosyal medyada "son dans" hakkında imalarda bulunsa da, Ronaldo henüz kramponlarını asma konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Aksine, eleştirmenler yaşını koz olarak kullandıkça, o daha çok çalışarak vazgeçilmez olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Bu özellik, onu diğer futbolculardan ayıran temel faktördür.

Sonuç olarak, Cristiano Ronaldo 2030 yılında 45 yaşına girecek. Modern tıp ve kişisel disiplini, bu yaşta bile sahaya çıkmasına olanak sağlayabilir. Eğer bu gerçekleşirse, futbol dünyası bir kez daha benzeri görülmemiş tarihi bir olaya tanıklık edecek. Şimdilik ise taraftarlar onun her maçından keyif almaya devam edebilir.