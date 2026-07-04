Mısır, Avustralya'yı penaltılarla eledi

·65·Spor
Mısır, Avustralya'yı penaltılarla eledi

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Mısır milli takımı, Avustralya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Dallas'taki stadyumda oynanan karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Mısır, 13. dakikada Imam Ashur'un golüyle öne geçti.

Avustralya 55. dakikada beraberliği yakaladı. Gol, Mısır savunmacısı Muhammad Hani'nin kendi kalesine attığı gol olarak kaydedildi.

Kalan sürede iki takım da gol bulamadı ve kazanan penaltı atışlarıyla belirlendi. Mısır futbolcuları dört penaltının tamamını gole çevirdi.

Avustralya cephesinde Jackson Irvine ve Awer Mabil fırsatlarını değerlendirirken, Harry Souttar ve Lucas Herrington'ın vuruşları golle sonuçlanmadı.

Mısır'da Mahmud Sobir, Rami Rabia, Muhammad Salah ve Hossam Abdulmajid penaltıları gole çevirdi. Seri, Mısır lehine 4-2 sonuçlandı.

Maç istatistiklerinde Mısır, %58'e karşı %42 ile topa sahip olma oranında üstünlük kurdu. Mısır 696 pas yapıp bunların %89'unu isabetli gönderirken, Avustralya'da bu rakam 518 pas ve %83 isabet oranında kaldı.

Toplam şut sayısında Avustralya 15-14 önde olsa da, isabetli şutlarda Mısır 4-3 üstünlük sağladı. Kornerler ise 7-4 Mısır lehine tamamlandı.

MısırAvustralyaImam AshurMuhammad SalahDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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