Yüzyılın savaşı: Anthony Joshua ve Tyson Fury maçının tarihi ve yeri belli oldu

·2·Spor
Yüzyılın savaşı: Anthony Joshua ve Tyson Fury maçının tarihi ve yeri belli oldu

Dünya genelindeki boksseverlerin yıllardır beklediği ve artık hiç gerçekleşmeyeceği düşünülen süper derbi nihayet gerçeğe dönüşüyor: Britanya’nın iki efsanevi şampiyonu Anthony Joshua ve Tyson Fury karşı karşıya gelecek. Joshua’nın kariyerini sonlandırdığı yönündeki sansasyonel açıklamaların ardından, bu tarihi karşılaşmanın ne zaman ve nerede yapılacağı açıklandı.

Madison Square Garden’da büyük gece: Daily Mail’in özel haberi

Britanya’nın saygın Daily Mail gazetesinin sansasyonel haberine göre, ağır sıkletin iki devi arasındaki maç için tüm anlaşmalar sağlandı:

"IBF, WBA, WBO ve IBO kemerlerinin eski sahibi Anthony Joshua ile WBC ve eski WBA Super şampiyonu Tyson Fury, bu yılın 20 Kasım tarihinde New York’taki ünlü Madison Square Garden arenasında ringe çıkacak."

Daily Mail’in haberinden

Ocak ayının başında Joshua’nın amcası, sporcunun boks kariyerini tamamen sonlandırdığını açıklasa da “AJ”, Fury’ye karşı kariyerinin en büyük mücadelesi için yeniden ringe çıkmaya karar verdi.

İki efsanenin istatistik ve başarı karşılaştırması

Gösterge

Anthony Joshua

Tyson Fury

Yaş / Statü

36 yaş / Eski tartışmasız ve çok kez şampiyon

37 yaş / “Losing King” ve eski şampiyon

Toplam maç sayısı

33 maç (29 galibiyet, 4 mağlubiyet)

37 maç (34 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik)

Nakavt sayısı

26 KO (yüksek nakavt oranı)

24 KO

Kazandığı kemerler

IBF, WBA, WBO, IBO

WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF

Maçın tarihi ve yeri

20 Kasım, New York (Madison Square Garden)

Britanya derbisi: Ağır sıkletin son perdesi

37 yaşındaki “Gypsy King” ile 29 galibiyeti bulunan Anthony Joshua arasındaki mücadele, yalnızca Büyük Britanya’da değil, dünya profesyonel boks tarihinin de en çok beklenen ve en kazançlı karşılaşmalarından biri olmaya aday. Bu mücadele, hangi efsanenin kariyerini gerçek bir zaferle noktalayacağını gösterecek.

Sizce “Yüzyılın Savaşı”nı kim kazanır: nakavtçı Anthony Joshua mı, yoksa kurnaz ve çevik Tyson Fury mi?

Tahmin ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın; bu sansasyonel haberi bokssever tüm arkadaşlarınızla hemen paylaşmayı unutmayın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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