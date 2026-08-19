ESPN dünyanın en iyi 10 stoperini açıkladı

·3·Spor
ESPN dünyanın en iyi 10 stoperini açıkladı

ESPN, dünya futbolunun en iyi stoperleri sıralamasını açıkladı. Listeyi hazırlayan uzmanlar ve futbol analistleri, oyuncuların 2025/26 sezonundaki istikrarlı performansını temel kriter olarak değerlendirdi.

Ancak sıralamada yalnızca tek sezonluk istatistikler değil, oyuncuların önceki yıllardaki seviyeleri ve 2026 Dünya Kupası'na katılımları da dikkate alındı.

ESPN sıralamayı nasıl oluşturdu?

Uzmanlar, her pozisyonda dünyanın en iyi futbolcularını seçerken çeşitli faktörleri değerlendirdi.

Temel kriterler:

  • 2025/26 sezonundaki performans seviyesi;

  • sezon boyunca istikrar;

  • uzun vadede yüksek performans göstermek;

  • 2026 Dünya Kupası'na katılım;

  • önceki sezonlarda üst düzey performans sergilemek.

Sakatlık nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçıran, ancak önceki yıllarda üst düzey performans gösteren oyuncular da sıralamanın dışında bırakılmadı.

Saliba zirvede

ESPN'e göre dünyanın en iyi stoperi, Arsenal ve Fransa Milli Takımı'nın oyuncusu William Saliba oldu.

Fransız savunmacı, yüksek performans seviyesi, istikrarı ve savunmadaki güvenilir oyunuyla zirvede yer aldı.

Onu PSG oyuncusu Willian Pacho takip etti. Arsenal'in bir diğer savunmacısı Gabriel Magalhães ise ilk üçü tamamladı.

Dünyanın en iyi 10 stoperi

Sıra

Futbolcu

Kulüp

Milli takım

1

William Saliba

Arsenal

Fransa

2

Willian Pacho

PSG

Ekvador

3

Gabriel Magalhães

Arsenal

Brezilya

4

Pau Cubarsí

Barcelona

İspanya

5

Jonathan Tah

Bayern Münih

Almanya

6

Marquinhos

PSG

Brezilya

7

Dayot Upamecano

Bayern Münih

Fransa

8

Virgil van Dijk

Liverpool

Hollanda

9

Alessandro Bastoni

Inter

İtalya

10

Marc Guéhi

Manchester City»

İngiltere

Sıralamada büyük isimler de yer alıyor

Listede deneyimli yıldızların yanı sıra genç savunmacılar da üst sıralarda yer aldı.

Özellikle Barcelona'nıngenç savunmacısı Pau Cubarsí'nin dördüncü sırada yer alması dikkat çekti. Ayrıca uzun yıllardır dünyanın en iyi savunmacılarından biri olan Virgil van Dijk de sekizinci sırada yer aldı.

PSG ve Bayern Münih ise sıralamada ikişer oyuncuyla temsil edildi.

En tartışmalı nokta: van Dijk'in sırası

Sıralamadaki en büyük tartışmalardan biri, sekizinci sırada yer alan Virgil van Dijk'le ilgili olabilir.

Hollandalı futbolcu uzun yıllardır stoper pozisyonunun en güçlü temsilcilerinden biri kabul ediliyor. Ancak ESPN uzmanları bu kez onu Saliba, Pacho ve Magalhães gibi oyuncuların gerisinde değerlendirdi.

Bu durum, sıralamada deneyimden ziyade son sezondaki istikrarın ve genel etkinin daha önemli bir kriter olduğunu gösteriyor.

Siz hangi savunmacıyı zirveye koyardınız?

Saliba, ESPN sıralamasında ilk sırada yer alsa da stoperler arasındaki güç dengesi konusundaki tartışmalar uzun süre devam edebilir.

Sizce Saliba gerçekten dünyanın en iyi stoperi mi? Yoksa van Dijk, Bastoni veya Upamecano daha üst sıralarda yer almayı mı hak ediyordu?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve sıralamayı futbolseverlerle Telegram'da ve sosyal medyada paylaşın.

ESPNWilliam SalibaArsenalPSGBayern Münih
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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