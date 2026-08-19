Mourinho, Vinícius ile yaptığı gizli görüşmenin ayrıntılarını açıkladı

·1·Spor
Mourinho, Vinícius ile yaptığı gizli görüşmenin ayrıntılarını açıkladı

«Real Madrid» çevresinde aylardır konuşulan en büyük merak sonunda sona erdi: takımın baş yıldızı Vinícius Júnior, «Kraliyet Kulübü» ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı. Madrid ekibinin teknik direktörü José Mourinho, Brezilyalı forvetin kulüpte kalma kararının arkasındaki kişisel tavsiyeyi ve etkili görüşmeyi ilk kez açıkladı — Vini’yi Madrid’de tutan neydi?

«Buradan ayrıldıktan sonra anlayacaksın»: Mourinho’nun açık itirafı

İspanya’nın ünlü El Chiringuito programına konuk olan José Mourinho, görüşmelerin kritik aşamasında futbolcuya neler söylediğini duygulu bir şekilde anlattı:

“Vini sözleşmesini benim için mi uzattı? Hayır, hayır. Elbette onunla açıkça konuştum. Ona şöyle dedim: ‘Vini, sen sadece Madrid’i biliyorsun. Buradan ayrıldıktan sonra bu kulübün ne kadar büyük olduğunu ve nelerden vazgeçtiğini anlayacaksın. Gitme, buna değmez!’ O burada kendini buldu, ait olduğu yerde.” — dedi José Mourinho.

Vinícius Júnior’un yeni sözleşmesi ve temel rakamlar

Gösterge

Sözleşme ve futbolcu detayları

Futbolcu / Yaş

Vinícius Júnior (26 yaşında, kanat oyuncusu)

Kulüp

«Real Madrid» (İspanya)

Yeni sözleşmenin süresi

2032 yazına kadar

Önceki sözleşmesi

2027 yılına kadar geçerliydi

Başlıca talip

Londra ekibi «Arsenal» (ciddi ilgi gösterdi)

Londra devinin ilgisi ve 2032’ye kadar uzanan büyük plan

26 yaşındaki Brezilyalı yıldızın mevcut sözleşmesinin sona ermesine yaklaşılması üzerine Londra ekibi «Arsenal», futbolcuyu transfer etmek için ciddi girişimlere başlamıştı. Ancak Mourinho’nun psikolojik yaklaşımı, kulüp yönetiminin kararlılığı ve uzun süren görüşmeler sonucunda Vinícius, Madrid’de kalmaya ve kariyerinin en parlak dönemini doğrudan 2032 yılına kadar «Real»e adamaya karar verdi.

Sizce Vinícius Júnior’un 2032’ye kadar Madrid’de kalma kararı doğru muydu, yoksa Premier Lig’de kendini denemesi daha mı ilgi çekici olurdu?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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