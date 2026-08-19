Shakira, 7,4 Büyüklüğündeki Depremden Etkilenen Çocuklar İçin Milyonlarca Dolarlık Girişim Başlattı

·4·Dünya
Shakira, 7,4 Büyüklüğündeki Depremden Etkilenen Çocuklar İçin Milyonlarca Dolarlık Girişim Başlattı

Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira, 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin zarar verdiği Chocó bölgesindeki eğitim kurumlarının yeniden inşasına yardımcı olacak.

Shakira, hayırsever Howard Graham Buffett ile iş birliği içinde depremden etkilenen 10 okulun yeniden inşası projesine katılacak.

Ayrıca Chocó Teknoloji Üniversitesi'nin yeniden inşa çalışmalarına da katkı sağlanacak.

Projenin ilk aşamasında 1,25 milyon dolar tahsis edilecek.

Shakira, doğal afetlerin ardından toparlanma sürecinde eğitimin önemini özellikle vurguladı.

Şarkıcıya göre çocuklar, depremin sonuçları nedeniyle eğitim görme fırsatından mahrum kalmamalı.

Bu girişim sayesinde Chocó bölgesindeki binlerce öğrenci için okulların yeniden inşa edilmesi ve eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması bekleniyor.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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