«Maresca için yeni bir baş ağrısı»: City’nin kilit yıldızı sakatlandı

·1·Spor
«Maresca için yeni bir baş ağrısı»: City’nin kilit yıldızı sakatlandı

İngiltere Premier Ligi’nde yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala «Manchester City» kampında ciddi bir endişe baş gösterdi. Community Shield’daki yenilgi ve kadrodaki kayıpların ardından takımın en hızlı ve tehlikeli kanat oyuncularından biri olan Jérémy Doku ağır bir sakatlık geçirdi ve forma giyemeyecek. Bournemouth karşısındaki açılış maçı öncesinde Enzo Maresca hücum hattını nasıl toparlayacak ve kulüp acil bir transfere yönelecek mi?

«Birkaç hafta forma giyemeyecek»: Belçika basınının ortaya çıkardığı gerçek

Belçika’nın saygın Nieuwsblad gazetesinin aktardığı son dakika bilgisine göre Jérémy Doku, Arsenal’e karşı oynanan İngiltere Community Shield maçında baldır kasından sakatlandı:

"Jérémy Doku, baldır kasındaki ciddi sakatlık nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek. Pazar günü oynanacak Premier Lig’in 1. haftasındaki Bournemouth karşılaşmasını kesin olarak kaçıracak."

Nieuwsblad’ın haberinden

Premier Lig’in 1. haftası ve «Manchester City» cephesindeki durum

Gösterge

Ayrıntılar ve bilgiler

Gelecek maç

«Manchester City» – «Bournemouth» (Premier Lig’in 1. haftası)

Sakatlanan futbolcu

Jérémy Doku (forvet / kanat oyuncusu)

Sakatlığın türü ve süresi

Baldır kası sakatlığı / En az birkaç hafta

Teknik direktörlerin ilk maçı

Enzo Maresca («Man City») ve Marco Rose («Bournemouth»)

Olası sonuç

Transfer dönemi kapanmadan acil bir kanat oyuncusu transfer edilmesi

Maresca ve Rose’un ilk maçı: Transfer piyasasında acil önlemler

Pazar günü oynanacak Manchester City-Bournemouth karşılaşması, iki yeni teknik direktör Enzo Maresca ve Marco Rose için Premier Lig’deki ilk sınav olacak.

Hücum hattındaki alternatiflerin sınırlı olması nedeniyle uzmanlar, Doku’nun yokluğunun kulüp yönetimini transfer dönemi kapanmadan acilen yeni bir kanat oyuncusu almaya zorlayacağını belirtiyor.

Sizce Jérémy Doku’nun yokluğu «Manchester City»’nin Bournemouth karşısındaki oyununu ciddi şekilde etkiler mi, yoksa Maresca bu sorunu kolayca çözebilir mi?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Premier Lig’i takip eden arkadaşlarınıza bu önemli haberi hemen ulaştırın!

Manchester CityJeremy DokuArsenalBournemouthEnzo Maresca
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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