13 Bin Metre Yükseklikte Beklenmedik Mucize: Bebek Uçakta Dünyaya Geldi

Turkish Airlines’ın Konakri–İstanbul seferindeki sıradan uçuş, beklenmedik şekilde unutulmaz bir olaya dönüştü. Yolculardan birinin doğum sancıları başladı ve bebek 13 bin metre yükseklikte, uçağın içinde dünyaya geldi.

Doğumun başladığını fark eden ekip, duruma hızla müdahale etti. Uçaktaki imkânlardan yararlanılarak yolcuya yardım edildi ve kısa süre sonra küçük bir kız bebek dünyaya geldi.

En şaşırtıcı olan ise bebeğin yerde değil, binlerce metre yükseklikte uçan bir uçakta doğmasıydı.

Edinilen bilgilere göre yolculardan biri bebeğin kulağına ezan okuyarak ona Kadiju adını verdi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sıradan bir uçuş, yolcular için beklenmedik şekilde yeni bir hayatın başlangıcına tanıklık ettikleri eşsiz bir yolculuğa dönüştü.