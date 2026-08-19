Juventus'ta Spalletti için zaman doldu: John Elkann sadece galibiyet istiyor

İtalya'nın Juventus kulübü yönetimi, teknik direktör Luciano Spalletti üzerindeki talepleri önemli ölçüde artırarak takımdan yalnızca şampiyonluk beklediğini açıkladı. GOAL.com'un haberine göre kulüp hissedarlarının başkanı John Elkann, takımın temel amacının her zaman kazanmak olduğunu vurgulayarak sezon öncesi süreçte teknik direktöre tanınan ayrıcalıklar döneminin resmen sona erdiğini bildirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Transferler ve kadro değişiklikleri

Geçen sezon Serie A'yı altıncı sırada tamamlayan ve 2020'den bu yana şampiyonluk kazanamayan Torino ekibi için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak finansal açıdan asgari hedef olarak görülüyor. Ancak kulübün hedefleri bunun çok üzerinde. Yönetim bu yıl Spalletti'nin tüm transfer taleplerini karşılamak için çalıştı. Bu kapsamda Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic ve Ekhator takıma katılırken Boga da kadroda tutuldu.

Bununla birlikte transfer piyasasında kadroda temizlik çalışmaları da devam ediyor. Kulüp Openda ve Adzic'i sattı. İlginç bir şekilde, her iki oyuncu da yeni takımlarındaki ilk resmi maçlarında, sırasıyla Lyon ve Sassuolo formalarıyla gol atmayı başardı. Rouhi de takımdan ayrılırken Di Gregorio'nun yanı sıra savunma ve orta saha oyuncularından oluşan diğer futbolcuların geleceği de görüşme konusu olmaya devam ediyor. Buna rağmen yönetim, teknik direktörün Douglas Luiz'e duyduğu güveni tamamen destekliyor.

Sonuç alınması gereken dönem ve Antonio Conte'nin gölgesi

Uzmanlara göre yeni direktörler görevlerine henüz başlamışken tüm sorumluluk doğrudan teknik direktörün omuzlarına yükleniyor. Spalletti, geçen sezonki başarısızlıklardan doğrudan sorumlu tutulmamıştı; zira göreve geldikten sonraki puan istatistiklerine göre takımın Şampiyonlar Ligi bileti alması gerekiyordu. Ancak bu kez durum tamamen değişti.

Pazar günü Frosinone'de oynanacak maç, tamamen hazır durumdaki yeni Juventus'un nasıl şekillendiğini gösterecek. Bu karşılaşmadan itibaren Spalletti'nin hata yapma lüksü kalmayacak. Sezon kötü başlarsa, Torino kulübünün yönetimi üzerinde deneyimli teknik direktör Antonio Conte'nin gölgesinin kısa sürede belirmesi bekleniyor.