Juventus'ta Spalletti için seçenekler tükendi: teknik direktör sadece kazanmak zorunda

İtalyan kulübü Juventus'un yönetimi, teknik direktör Luciano Spalletti'den beklentilerini ciddi şekilde artırdı ve takımın önüne yalnızca şampiyonluk hedefini koydu. GOAL.com'un haberine göre kulüp hissedarları ve yönetimi, sezon öncesi hazırlık sürecinde ve transfer döneminde teknik direktörün tüm taleplerini yerine getirdikten sonra artık hiçbir bahaneye yer bırakmadı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp başkanı John Elkann, takımın Next Gen ekibine karşı oynadığı hazırlık maçında yedek kulübesinde Luciano Spalletti'nin yanında oturarak sezonun temel hedefinin yalnızca kazanmak olduğunu açıkça vurguladı. Geçen sezon Serie A'yı altıncı sırada tamamlayan ve 2020'den bu yana şampiyonluk kazanamayan Torino kulübü için dördüncülük finansal açıdan asgari hedef olsa da bu sonuç yönetimin, futbolcuların ve taraftarların yüksek beklentilerini karşılamıyor.

Transferler ve kadro değişiklikleri

Geçen sezonun son bölümündeki başarısızlıklardan eski yönetim ve bazı oyuncular sorumlu tutulurken, teknik direktör tamamen aklandı ve takımda kaldı. Şimdi ise yeni sportif direktör ve yönetim, transfer döneminde Spalletti'nin tüm isteklerini dikkate aldı.

Özellikle Vicario, Çelik, Lucumì, Alajbegovic ve Ekhator gibi yeni futbolcular takıma katılırken Boga'nın takımda kalması sağlandı. Bunun yanı sıra kadroda temizlik çalışmaları kapsamında Openda ve Adžić başka takımlara satıldı. İlginç olan, her iki oyuncunun da yeni takımlarındaki ilk resmî maçlarında gol atmayı başarmasıydı. Yönetim ayrıca Douglas Luiz konusunda da teknik direktörü destekledi.

Hata yapma hakkı yok

Salı gününe kadar transfer döneminde yeni oyuncuların takıma katılması veya ayrılması mümkün olsa da asıl yük artık doğrudan Luciano Spalletti'nin omuzlarında. Yeni direktörlerin henüz görevlerine başlamış olması ve sistemi kurma sürecinde bulunmaları göz önüne alındığında, takımın sonuçlarından tamamen teknik direktör sorumlu olacak.

Frosinone'deki maçtan itibaren Spalletti'nin yüzde 100 kendi Juventus'u şekillenmeye başlayacak. Sezonun başında beklenmedik puan kayıpları yaşanması hâlinde, basın ve uzmanlara göre takımın başına Antonio Conte'nin dönme ihtimali yeniden gündeme gelebilir ve teknik direktörün koltuğu sallanabilir.