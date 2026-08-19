En Sevimli Sunucu Yardımcısı: Canlı Yayın Sırasında Küçük Köpeğin Davranışı Dikkat Çekti

·2·Dünya
En Sevimli Sunucu Yardımcısı: Canlı Yayın Sırasında Küçük Köpeğin Davranışı Dikkat Çekti

Filipinler'in Davao kentinde canlı yayın sırasında haber sunucusu Melani Severino'nun ayaklarının dibinde sessizce yatan küçük bir köpek, izleyicilerin dikkatini çekti.

Severino, evde ona bakacak kimse olmadığı için köpeğini televizyon stüdyosuna kendisiyle birlikte getirdi. En ilginç olanı, küçük köpeğin yayın boyunca sunucunun ayaklarının altında neredeyse hiç kıpırdamadan yatmasıydı.

Televizyon kanalı çalışanları da durumu anlayışla karşılayarak köpeğin stüdyoda bulunmasına itiraz etmedi. Kadrajda köpek çok küçük olduğu için neredeyse görünmüyor. Ancak stüdyo çalışanları bu anı sosyal medyada paylaşınca video kısa sürede yayıldı.

Sunucu haberleri profesyonel bir şekilde sunmaya devam etse de sosyal medyada izleyicilerin ilgisini asıl çeken, onun küçük yol arkadaşı oldu.

Görünen o ki köpeğin televizyon stüdyosundaki ilk çıkışı da oldukça başarılı geçmiş.

DavaoFilipinlerMelanie Severino
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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