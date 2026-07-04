Abbas Fayzullayev amcasıyla ilgili hayalını açıkladı (video)

·46·Spor
Abbas Fayzullayev amcasıyla ilgili hayalını açıkladı (video)

Özbekistan milli takımı ve Türkiye'nin "İstanbul Başakşehir" kulübü futbolcusu Abbas Fayzullayev, Sports Uz YouTube kanalına verdiği röportajda hayatındaki en yakın insanlardan biri — amcası hakkında samimi anılarını paylaştı.

Futbolcu, küçüklüğünden beri amcasının hiçbir maçını stadyumdan izlemediğini ve bunun kendine özgü bir sebebi olduğunu söyledi.

"Küçüklüğümden beri amcam hiçbir zaman maçıma gelmedi. Sebebini sorduğumda: 'Oyununu izlemeye değer bir seviyeye ulaştığında gelirim,' dedi. Ne yazık ki nasip olmadı. Şimdi de her sahaya çıktığımda tribüne bakıyorum, amcamı arıyorum. Onun gelip oyunumu izlemesi benim için bir hayal olarak kaldı. Amcamın hayatımda çok büyük bir yeri vardı, onu ikinci babam olarak görüyorum. Küçüklüğümden beri bana çok büyük yardım ettiler," dedi Abbas Fayzullayev.

Futbolcunun bu samimi itirafı taraftarları kayıtsız bırakmadı. Sosyal medyada birçok kullanıcı onun sözlerinin etkileyici olduğunu vurgulayarak, amcasının anısına saygılarını sundu ve Abbas'a gelecekteki kariyerinde daha büyük başarılar diledi.

Abbos FayzullayevÖzbekistan milli takımıTürkiye'nin İstanbul Başakşehir kulübüSports Uzİstanbul Başakşehir
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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