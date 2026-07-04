Muhammed Salah'ın Cesareti: Mısır Avustralya'yı Mağlup Ederek Tarihi Sonuç Kaydetti

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Muhammed Salah'ın Cesareti: Mısır Avustralya'yı Mağlup Ederek Tarihi Sonuç Kaydetti

Dünya Kupası'nın çeyrek final biletini elde etmek için süren amansız mücadelede Mısır milli takımı, Avustralya karşısında galip gelerek kendi tarihinde yeni bir sayfa açtı. Dallas şehrinde oynanan maçın normal ve uzatma süreleri 1:1 beraberlikle sonuçlandıktan sonra, galibin adı penaltı atışlarında belirlendi. Bu penaltı serisinde Mısır'ın kaptanı Muhammed Salah soğukkanlılığı ve maharetiyle herkesi hayrete düşürdü. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maçın normal süresinde Emam Ashour Mısır'ı öne geçirmişti. Ancak ikinci yarıda Mohamed Hany'nin kendi kalesine attığı gol dengeyi sağladı. Avustralyalılar savunmada düzenli bir oyun sergileyerek maçı penaltı atışlarına kadar götürmeyi başardı. Ancak piyangoda şans Kuzey Afrikalılara güldü.

Panenka tarzı vuruş ve kaptanlık sorumluluğu

Penaltı serisi kızıştığı sırada Muhammed Salah topun başına geldi. Deneyimli forvet, kaleci Mat Ryan'ın üstüne topu rahatça bırakarak "Panenka" tarzında gol attı. Bu cesur hamle sadece takıma üstünlük sağlamakla kalmadı, aynı zamanda takım arkadaşlarının moralini de yükseltti. Sonunda Hossam Abdelmaguid'in isabetli vuruşu Mısır'ın 4:2'lik galibiyetini garantiledi.

Goal.com yayınının haberine göre, Muhammed Salah maçtan sonra bu kararını şöyle açıkladı: "Bunu yapması gereken biri varsa, o ben olmalıydım. Takımda diğerlerinden daha deneyimliyim ve gençlere güven vermek istedim. Bu benim son Dünya Kupam olacak mı bilmiyorum, ama bunu yapmam gerekiyordu."

Şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan Liverpool efsanesi, bu hareketiyle genç takım arkadaşlarına baskı altında nasıl oynanması gerektiğini gösterdi. Maç boyunca Avustralya safında Harry Souttar ve Lucas Herrington fırsatlarını değerlendiremedi ve bu durum okyanus ülkelerinin turnuvaya veda etmesine neden oldu.

Afrika futbolunda yeni rekor

Bu galibiyet Mısır futbolu için anıtsal bir öneme sahip. Mısır, Dünya Kupaları'nın eleme aşamasında galip gelen beşinci Afrika ülkesi oldu. Bundan önce böyle bir sonucu Kamerun, Senegal, Gana ve Fas milli takımları elde etmişti. "Firavunlar" uzun yıllardır süren psikolojik engeli aşarak son 16 turuna yükseldi.

Salah'ın maç öncesi soyunma odasında gençlere, bunun dünyadaki en büyük sahne olduğunu ve bundan keyif almaları gerektiğini vurguladığı belirtildi. Mısır milli takımının bir sonraki turdaki rakibi ve maç tarihi kısa süre içinde açıklanacak. Bu galibiyet tüm Mısır ve Afrika kıtasında büyük bir kutlama olarak kutlanıyor.

Mohamed SalahMısırDünya KupasıFutbolAvustralya
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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