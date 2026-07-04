Mısır Milli Takımı'nın Zafer Sırrı: Futbolcular Maç Sırasında Neden Dizüstü Bilgisayara Baktı

·41·Spor
Mısır Milli Takımı'nın Zafer Sırrı: Futbolcular Maç Sırasında Neden Dizüstü Bilgisayara Baktı

Dünya Kupası play-off aşaması kapsamında Avustralya'ya karşı oynanan amansız mücadelede Mısır milli takımı teknik ekibi modern teknolojiler ve analitik yöntemleri kullanarak tarihi bir galibiyet elde etti. Maçın en belirleyici anı — penaltı serisinden önce Mısırlı futbolcuların kenar çizgide dizüstü bilgisayar etrafında toplanması birçok kişinin dikkatini çekti. Ortaya çıktığı üzere bu sadece bir tesadüf değil, rakip kalecinin zayıf noktalarını belirlemeye yönelik stratejik bir hamleydi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com yayınına göre, Mısır teknik ekibi penaltı serisi başlamadan birkaç dakika önce acil bir brifing düzenledi. Bu brifingte futbolculara Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe ve Avustralya milli takımı kalecisi Mat Ryan arasındaki karşılaşmayı gösteren video görüntüleri sunuldu. Bu analiz sayesinde futbolcular, deneyimli kalecinin şut anındaki alışkanlıklarını inceleme fırsatı buldu.

Mbappe Tarzı ve Mat Ryan Analizi

Futbolcular dizüstü bilgisayar aracılığıyla Real Madrid ve Levante arasındaki maçtan alınan bir bölümü dikkatlice izlediler. Bu durumda Mat Ryan kale çizgisinde çeşitli hareketlerle Mbappe'yi şaşırtmaya çalışıyor, ancak Fransız forvet soğukkanlılıkla onu çaresiz bırakıyor. Mısırlılar tam olarak bu görüntüler yardımıyla Ryan'ın sıçrama yönünü ve reaksiyon süresini analiz ettiler.

Bu hazırlık süreci, modern futbolda verilerle çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Mısır teknik ekibi, maçın kaderini belirleyen "piyangoyu" sadece şansa bırakmak yerine, her bir oyuncuya net talimatlar vermeyi tercih etti. Bu da futbolculara ruhen sakin olma ve sahadaki gürültüyü unutarak tüm dikkatlerini şuta verme imkanı sağladı.

Stratejik video analizi, özellikle Avustralya milli takımının 119. dakikada kaleci değiştirmeye karar vermesinden sonra çok işe yaradı. Patrick Beach yerine deneyimli Mat Ryan oyuna alınsa da, Mısırlılar onun teknik özelliklerini çoktan "çözmüşlerdi". Sonuç olarak, maç sırasında öğrenilen bilgiler meyvesini verdi ve Avustralyalı kaleci tek bir penaltı bile kurtaramadı.

Psikolojik Üstünlük ve Sonraki Tur

Reuters ajansının bildirdiğine göre, penaltı uzmanı Geir Jordet, Mbappe'nin karar verme hızını yüksek değerlendirdi. Ona göre, hakemin düdüğünden hemen sonra verilen kararlı ve net şut, herhangi bir kalecinin hilelerinden üstün gelir. Mısır takımı tam olarak bu kararlılığı Mbappe'den öğrenerek kendi oyunlarında uyguladı.

Artık Mısır milli takımı çeyrek final kapsamında güncel dünya şampiyonu Arjantin ile karşılaşacak. Lionel Messi'nin liderliğindeki takıma karşı oynanacak maçta Mısırlıların sadece fiziksel hazırlığa değil, aynı zamanda bu tür dizüstü bilgisayar analizlerine ve entelektüel yaklaşıma güvenmeleri bekleniyor. Bir sonraki sürpriz için onlardan yine kusursuz bir savunma ve hücumda isabet bekleniyor.

FutbolMısırKylian MbappeDünya KupasıReal Madrid
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo hakkında: "Portekiz milli takımını rehin alıyor"Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo hakkında: "Portekiz milli takımını rehin alıyor"Bugün, 13:55Futbolcumuz Abbosbek Fayzullayev bugün evleniyorFutbolcumuz Abbosbek Fayzullayev bugün evleniyorBugün, 13:46Özbekistan güreşçileri Asya şampiyonasında üçüncü olduÖzbekistan güreşçileri Asya şampiyonasında üçüncü olduBugün, 13:42Özbek kızlar Asya şampiyonasında 5 madalya kazandıÖzbek kızlar Asya şampiyonasında 5 madalya kazandıBugün, 13:35Ancelotti, Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini açıkladıAncelotti, Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini açıkladıBugün, 13:30Klopp, Almanya Milli Takımını Yönetmeye Hazır Olduğunu SöylediKlopp, Almanya Milli Takımını Yönetmeye Hazır Olduğunu SöylediBugün, 13:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı