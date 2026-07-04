Liverpool'da beklenmedik değişiklikler: Virgil van Dijk dokunulmazlık statüsünü kaybetti

İngiltere'nin Liverpool kulübü, uzun yıllardır lideri ve kaptanı olan Virgil van Dijk ile ilgili tutumunu keskin bir şekilde değiştirdi. Son bilgilere göre, Merseyside ekibinin yönetimi, deneyimli savunmacı için gelen ciddi teklifleri değerlendirmeye hazır. Bu kararın kulüpte yeni bir dönemin ve kadronun köklü şekilde gençleştirilmesi stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildiği bildiriliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

TEAMtalk yayınının dağıttığı habere göre, Liverpool'un Premier Lig'deki başarısız performansı ve teknik ekipteki değişiklikler, 34 yaşındaki Hollandalı savunmacının takım için "dokunulmaz" statüsünün kaldırılmasına neden oldu. Futbolcu 2025'te sözleşmesini uzatmış olsa da, kulüp yetkililerinin şu anda bu anlaşmanın şartlarından biraz pişman olduğu belirtiliyor.

Milan ve diğer talipler

Şu anda Virgil van Dijk'ın hizmetleri için İtalya'nın Milan kulübü ciddi bir ilgi gösteriyor. "Rossoneri"nin yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Hollandalı futbolcuyu savunma hattını güçlendirmek için ana hedef olarak belirledi. İtalyan kulübü temsilcileri, aracılar aracılığıyla transferin mali şartlarını araştırmaya başladı bile.

Avrupa dışından, Suudi Arabistan Pro Ligi, ABD'nin MLS şampiyonası ve Türkiye kulüpleri de deneyimli savunmacıyı kadrolarına katmak istiyor. Liverpool yönetimi, kaptanı zorla satmak istemiyor, ancak kulüp çıkarlarına uygun bir teklif gelirse müzakerelere girmeye hazır olduğunu yeni teknik direktör Andoni Iraola'ya bildirdi.

Savunmadaki sorunlar ve yeni sezon

Van Dijk'ın ayrılması, Liverpool savunma hattı için büyük bir kayıp olabilir. Çünkü takımı Ibrahima Konaté zaten terk etti, Joe Gomez'in geleceği ise belirsizliğini koruyor. Kaptan satılırsa, kulüp transfer penceresi kapanana kadar onun yerini doldurabilecek üst düzey bir savunmacı bulmak zorunda kalacak.

GOAL.com yayınının yazdığına göre, Andoni Iraola yeni sezon öncesinde çok karmaşık bir duruma düştü. 23 Ağustos'ta Newcastle United'a karşı oynanacak Premier Lig'in açılış maçına kadar savunma hattındaki sorunları çözmesi gerekiyor. Mohamed Salah ve Andy Robertson gibi liderler ayrıldıktan sonra, Van Dijk'ın da transfer edilmesi, Liverpool'da tamamen yeni bir takım oluştuğunu gösteriyor.