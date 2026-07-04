Roma, Mason Greenwood transferi için adımlarını hızlandırıyor

·40·Spor
Roma, Mason Greenwood transferi için adımlarını hızlandırıyor

İtalya'nın Roma kulübü hücum hattını güçlendirmek amacıyla Mason Greenwood transferi için görüşmelerin belirleyici aşamasına giriyor. Roma yönetimi, sağ kanat hücumundaki sorunları çözmek için bu futbolcuyu ana hedef olarak seçti ve transferi daha hızlı tamamlamaya çalışıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com yayınının haberine göre, Roma gelecek haftanın ilk günlerini bu operasyonu başarıyla tamamlamak için son fırsat olarak değerlendiriyor. Kulüp yetkilileri idari konuları daha hızlı çözerek, diğer rakipler — özellikle Madrid'in Atletico Madrid takımı — yarışa ciddi şekilde girmeden önce anlaşmaya varmak istiyor.

Rekabet ve transfer bedeli

Başlangıçta Roma sağ kanat için bir dizi adayı, bunların arasında West Ham forveti Crysencio Summerville seçeneğini de değerlendirmişti. Ancak futbolcunun fiyatının aşırı yüksek olması ve güçlü rekabet nedeniyle kulüp dikkatini tekrar Mason Greenwood'a çevirdi. Şu anda Marsilya kulübünün futbolcu için istediği fiyatın 50 milyon euro'nun altına düşmesi, Roma'nın ilgisini daha da artırdı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin Fenerbahçe kulübü futbolcuya yıllık 7 milyon euro maaş teklif ederek mali açıdan en iyi koşulları yaratmış. Roma ise şu ana kadar 5 milyon euro teklif ediyor, ancak Türk kulübünün transfer bedeli konusunda Marsilya ile henüz anlaşmaya varamaması İtalyan ekibine fırsat bırakıyor.

Atletico Madrid faktörü

Roma için en büyük tehdit Atletico Madrid'den bekleniyor. Madridliler şu sıralar Julian Alvarez transferiyle meşgul olsa da, bu anlaşma gerçekleşirse veya takımdan diğer forvetler ayrılırsa, hemen Mason Greenwood seçeneğine dönebilirler. İspanya kulübü Greenwood'u hücum hattındaki boşluğu doldurmak için en uygun adaylardan biri olarak görüyor.

İtalyan basını, özellikle insider Alfredo Pedulla, Roma'nın gelecek hafta tüm imkanlarını seferber edeceğini vurguluyor. Roma yönetimi hızlı davranmazsa, futbolcunun fiyatının düşmesi ve Fransa şampiyonasındaki verimliliği diğer dev kulüpleri de cezbedebilir. Romalılar için bu transfer sadece kadroyu güçlendirmekle kalmayıp, yeni sezon öncesi takımın iddiasını göstermesi açısından da büyük önem taşıyor.

RomaMason GreenwoodTransferlerAtletico MadridFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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