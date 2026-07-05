Lionel Messi ve Cabo Verde kalecisi arasındaki beklenmedik diyaloğun detayları ortaya çıktı

·66·Spor
Lionel Messi ve Cabo Verde kalecisi arasındaki beklenmedik diyaloğun detayları ortaya çıktı

Dünya Kupası kapsamında Arjantin millî takımına layık bir direniş gösteren Cabo Verde millî takımı turnuvaya veda etse de, kalecileri Vozinha dünya futbolunun yıldızı Lionel Messi'nin takdirine mazhar oldu. Son 32 turundaki dramatik mücadelenin ardından, sekiz kez Altın Top kazanan efsane rakip kalecinin performansına yüksek not verdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maç boyunca Cabo Verde temsilcileri, güncel dünya şampiyonlarına ciddi sorunlar yarattı. Lionel Messi 29. dakikada dünya kupalarındaki 20. golünü atarak skoru açsa da, "küçük takım" iki kez skoru eşitlemeyi başardı. Yalnızca 111. dakikada yenen üçüncü gol, Cabo Verde'nin turnuvadaki yolculuğuna nokta koydu.

Lionel Messi: "Halkınız sizinle gurur duymalı"

Maçın ardından Vozinha ve Lionel Messi arasında samimi bir diyalog gerçekleşti. Kalecinin La Tercera yayınına verdiği bilgiye göre, Arjantinli efsane onun oyunundan etkilendiğini gizlemedi. "Maçtan sonra Messi'nin yanına gittim. Beni kucakladı ve şöyle dedi: 'Sen harikasın. Halkın seninle gurur duymalı.' Bu benim için unutulmaz bir an oldu," diye vurguladı kaleci.

Vozinha bu maçta yalnızca sıcak sözler değil, aynı zamanda değerli bir hatıra da kazandı. Messi'den forma değişimi istediğinde, "Albiceleste" kaptanı röportajların ardından, forma değiştirme odasına giden koridorda formayı teslim etmeyi söz vermiş ve sözünü tutmuştu.

Cabo Verde millî takımının bu turnuvadaki başarısı tesadüf değildi. Grup aşamasında Uruguay ve Suudi Arabistan gibi güçlü takımları geride bırakarak play-off'a yükselmeyi başardılar. Vozinha ise dört maçta toplam 18 kurtarış yaparak kalesine yönelen şutların yüzde 78,3'ünü geri çevirmeyi başardı.

"Güncel dünya şampiyonuna karşı eşit şartlarda oynadık ve hatta galip gelmek için fırsatlarımız vardı. Elbette mağlubiyetten üzgünüz, ama sergilediğimiz oyundan gurur duyuyoruz," diyor Vozinha, takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkürlerini sunarken.

Özbekistanlı futbolseverler için de bu tür "küçük" takımların devlere karşı gösterdiği cesaret her zaman ilgi uyandırmıştır. Cabo Verde'nin bu yürekliliği ve Lionel Messi gibi bir yıldızın alçakgönüllülüğü, spor dünyasında karşılıklı saygının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Lionel MessiArjantinCabo VerdeDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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