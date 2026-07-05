Fas millî takımı ve Bayern Münih için ağır darbe: Ismael Saibari sakatlandı

·217·Spor
Fas millî takımı ve Bayern Münih için ağır darbe: Ismael Saibari sakatlandı

Fas millî takımının Dünya Kupası'ndaki galibiyet serisi beklenmedik bir talihsizlikle karşılaştı. Takımın as orta saha oyuncusu Ismael Saibari, Kanada'ya karşı oynanan çeyrek final maçında ciddi sakatlık geçirerek sahayı erken terk etmek zorunda kaldı. Bu durum sadece millî takımı değil, futbolcunun yeni kulübü — Almanya'nın Bayern Münih takımının yetkililerini de ciddi şekilde endişelendirdi. Goal.com bunu haber olarak veriyor.

Maçın sadece 20. dakikasında 25 yaşındaki futbolcu sağ bacağının uyluk kısmında şiddetli bir ağrı hissetti. Oyuna devam etme girişimlerine rağmen, sonunda oyuncu değişikliği talep etti. Sahayı terk ederken Saibari'nin yüzündeki derin keder ve gözyaşları, sakatlığın ne kadar ciddi olabileceğine işaret ediyordu. Teknik direktör Mohamed Ouahbi onun yerine Soufiane Rahimi'yi oyuna sürmek zorunda kaldı.

Transferden sonra beklenmedik sorun

Bu sakatlık sadece futbolcunun turnuvadaki katılımını değil, kulübündeki yeni kariyerini de sorgu altına bırakıyor. Goal.com'un haberine göre, Bayern Münih birkaç gün önce Ismael Saibari transferini resmen açıklamıştı. Münihliler, PSV kulübünden 50 milyon avro karşılığında satın alınan orta saha oyuncusuyla 2031 yılına kadar uzanan uzun vadeli sözleşme imzaladı.

Ismael Saibari turnuva boyunca "Atlas Aslanları" kadrosunda en iyi oyun sergileyen futbolculardan biriydi. O, eleme aşamasına kadar rakip kaleye üç gol atmıştı. Onun sahalardan çıkması, Fas'ın şampiyonluk hedeflerine büyük bir darbe olacak, çünkü takımın merkezindeki oyun temelde bu futbolcu üzerinden kuruluydu.

Şimdilik sakatlığın derecesi tam olarak bilinmiyor. Yakın saatlerde yapılacak olan tıbbi muayeneler, futbolcunun 2026 Dünya Kupası'ndaki gelecekteki katılımına açıklık getirecek. Eğer bu basit bir kas zorlanması çıkarsa, turnuvanın sonraki aşamalarında geri dönebilir. Ancak kas yırtığı gibi ciddi bir durum tespit edilirse, sadece turnuvayı değil, Bundesliga'daki sezon öncesi hazırlıkları da kaçıracak.

Faslı taraftarlar için tek teselli — takımın hücum potansiyelinin hâlâ yüksek olmasıdır. Saibari sahayı terk etmiş olsa da, Brahim Diaz muhteşem oyunuyla iki gol asisti yaptı ve takımın 3:0'lık galibiyetini sağladı. Yine de, çeyrek final öncesinde as yıldızın kaybı taktik açıdan ciddi sorunlara yol açabilir.

Bayern Münih yönetimi ve tıbbi ekibi şu anda Fas millî takımı doktorlarıyla sürekli iletişim halinde. Almanya rekor şampiyonu için yeni transferin sezona sakatlıkla başlaması en kötü senaryolardan biri olarak kabul ediliyor.

FutbolFasBayern MünihIsmael SaibariDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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