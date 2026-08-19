OpenAI gençler için özel ChatGPT sürümünü kullanıma sunuyor

OpenAI, 13–17 yaşındaki gençler için tasarlanmış özel ChatGPT sürümünü sunuyor. Yeni sürümde ruh sağlığını koruma önlemleri güçlendirilirken gençlerin bağımsız düşünmesi ve öğrenme sürecinde hazır yanıtlar yerine kendi bilgilerine güvenmesi vurgulanıyor.

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Gençler için hangi kısıtlamalar güçlendirilecek?

Financial Times’a göre yeni sürümün küresel kullanıma sunulması 18 Ağustos’ta başlayacak. OpenAI bu güncellemeyi, yapay zekânın reşit olmayanlar üzerindeki etkisine ilişkin kamuoyunda artan endişeler ortamında gerçekleştiriyor.

Gençlere yönelik sürümde şu konulardaki koruma önlemleri güçlendirilecek:

kendine zarar vermeyle ilgili içerikler;

şiddet;

yeme bozuklukları;

cinsel içerikli görseller ve materyaller.

Bunun yanı sıra ebeveyn denetimi sisteminde de değişiklikler yapılacak. Daha önce yalnızca kritik riskli durumlara ilişkin uyarılar bulunurken artık şiddet ve yeme bozuklukları gibi konular da denetim kapsamına alınacak.

OpenAI için temel görevlerden biri, gencin mahremiyeti ile onu olası zararlardan koruma arasında denge kurmak.

Ebeveyn denetimi genişletiliyor

Şirketin verilerine göre 13 yaşından küçük çocuklar ChatGPT’yi kullanamayacak. Reşit olmayanlar için ebeveyn izni gerekecek.

Sistem, gençlere yönelik sürümü kullanıcının belirttiği yaşın yanı sıra bazı dolaylı davranışsal göstergelere dayanarak da tespit edecek.

Ayrıca yeni sürümde şu özellikler bulunacak:

dinlenmek için mola verme hatırlatıcıları;

“sessizlik saatleri”;

ebeveyn veya kullanıcının belirleyebileceği kullanım kısıtlamaları

gibi özellikler.

OpenAI koruma önlemlerini neden güçlendiriyor?

Güncelleme, şirketin yapay zekânın gençlerin yaşamı üzerindeki etkisi nedeniyle ciddi eleştirilerle karşı karşıya olduğu bir dönemde hayata geçiriliyor.

Financial Times’ın haberine göre bazı aileler, sohbet botuyla iletişimin çocuklarını olumsuz etkilediğini öne sürerek OpenAI aleyhine dava açtı.

Şirket ise gençlerle ilgili riskleri azaltmak için ürün tasarımını ve güvenlik mekanizmalarını yeniden değerlendiriyor.

ChatGPT öğrencinin yerine düşünmeyecek

Güncellemenin bir diğer önemli bölümü ise eğitim modu.

Bu modda ChatGPT’nin görevi hazır yanıt sunmak değil, öğrenciyi sorunu bağımsız olarak çözmeye yönlendirmek olacak.

Örneğin bot:

görevin özünü açıklar; sorunu aşamalara ayırır; öğrenciye yönlendirici sorular sorar; yanıtı öğrencinin kendisinin bulmasına yardımcı olur.

Şirketin gençler ve ailelerle çalışma bölümünün yöneticisi Loren Jonas’ın belirttiği üzere gençlerin büyük bölümü ChatGPT’yi eğitim amacıyla kullanıyor. Bu nedenle OpenAI hizmeti basit bir “hazır yanıt sağlayıcısı” olmaktan çıkarıp bir öğrenme aracına dönüştürmeyi hedefliyor.

Temel değişiklikler

Alan Yeni yaklaşım Güvenlik Zararlı içeriklere karşı daha güçlü kısıtlamalar Ebeveyn denetimi Ek riskli konulara ilişkin uyarılar Kullanım süresi Molalar ve “sessizlik saatleri” Eğitim Hazır yanıt yerine adım adım yönlendirme Bağımsız düşünme Öğrenciyi yanıtı kendisinin bulmasına teşvik etme

En büyük hedef, AI’yi bir öğrenme aracına dönüştürmek

OpenAI’nin yeni yaklaşımı, yapay zekâ kullanımında önemli bir değişime işaret ediyor: sohbet botu yalnızca yanıt vermekle kalmamalı, aynı zamanda gencin bağımsız düşünme becerisini de desteklemeli.

Şirket için artık temel soru teknolojinin ne kadar akıllı olduğu değil, onu gençler için ne kadar güvenli ve yararlı hale getirmenin mümkün olduğu.

OpenAI’nin gençler için özel ChatGPT sürümünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tür kısıtlamalar gerekli mi, yoksa yapay zekâ kullanıcıya daha fazla özgürlük mü tanımalı? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram ile sosyal medyada paylaşın.