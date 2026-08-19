Telegram, .gram alan adı bölgesi için başvuru yaptı

·2·Teknoloji
Telegram, .gram alan adı bölgesi için başvuru yaptı

Telegram, .gram alan adı bölgesi için ICANN'e başvurdu. Başvuru onaylanırsa Telegram kullanıcıları, yourname.gram biçiminde kendi ikinci düzey alan adlarına sahip olabilir. Bu bilgiyi Pavel Durov'un X hesabı paylaştı.

Durov'a göre bu imkân, Telegram ekosistemi içinde web sitesi açmayı kolaylaştıracak. Kullanıcılar Telegram'da barındırılan interaktif sitelerini tek bir komutla yapılandırabilecek.

ICANN, yeni üst düzey alan adları için 2026 başvuru sürecini 30 Nisan'da başlattı. Kurumun açıklamasına göre gTLD, yani genel üst düzey alan adı, web adresinde son noktadan sonra gelen bölümdür. .com ve .org gibi alan adı bölgeleri bu kategoriye girer.

ICANN'e göre 2026 programı işletmelere, topluluklara, hükümetlere ve diğer kuruluşlara kendi dijital kimliklerini oluşturma imkânı sunuyor. Önceki büyük başvuru süreci 2012'de gerçekleşmiş ve o dönemde 1.200'den fazla yeni alan adı bölgesi kullanıma sunulmuştu.

Şu an için .gram alan adı bölgesinin onaylandığına dair resmî bir karar açıklanmadı. Başvuru ICANN tarafından onaylanırsa Telegram bu alan adı bölgesini kullanıma sunabilecek ve kullanıcıların erişimine açabilecek.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samsung Galaxy S26 FE akıllı telefonunun tüm teknik özellikleri ortaya çıktıSamsung Galaxy S26 FE akıllı telefonunun tüm teknik özellikleri ortaya çıktıBugün, 06:23Tank 5 Pro: Projektör ve 17600 mA/soat Bataryalı Dayanıklı Akıllı TelefonTank 5 Pro: Projektör ve 17600 mA/soat Bataryalı Dayanıklı Akıllı TelefonBugün, 05:53iPhone 18 Pro ve Pro Max akıllı telefonlarının ilk performansı belli olduiPhone 18 Pro ve Pro Max akıllı telefonlarının ilk performansı belli olduBugün, 04:57Astronomlar 129 galakside Dyson küreleri bulamadıAstronomlar 129 galakside Dyson küreleri bulamadıBugün, 03:50Uluslararası Uzay İstasyonu’nda iletişim anteni kurulum çalışmaları ertelendiUluslararası Uzay İstasyonu’nda iletişim anteni kurulum çalışmaları ertelendiBugün, 02:54Apple, Avrupa Birliği'ndeki App Store Komisyonlarını ve Kurallarını DeğiştirdiApple, Avrupa Birliği'ndeki App Store Komisyonlarını ve Kurallarını DeğiştirdiDün, 22:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü