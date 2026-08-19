Telegram, .gram alan adı bölgesi için başvuru yaptı

Telegram, .gram alan adı bölgesi için ICANN'e başvurdu. Başvuru onaylanırsa Telegram kullanıcıları, yourname.gram biçiminde kendi ikinci düzey alan adlarına sahip olabilir. Bu bilgiyi Pavel Durov'un X hesabı paylaştı.

Durov'a göre bu imkân, Telegram ekosistemi içinde web sitesi açmayı kolaylaştıracak. Kullanıcılar Telegram'da barındırılan interaktif sitelerini tek bir komutla yapılandırabilecek.

ICANN, yeni üst düzey alan adları için 2026 başvuru sürecini 30 Nisan'da başlattı. Kurumun açıklamasına göre gTLD, yani genel üst düzey alan adı, web adresinde son noktadan sonra gelen bölümdür. .com ve .org gibi alan adı bölgeleri bu kategoriye girer.

ICANN'e göre 2026 programı işletmelere, topluluklara, hükümetlere ve diğer kuruluşlara kendi dijital kimliklerini oluşturma imkânı sunuyor. Önceki büyük başvuru süreci 2012'de gerçekleşmiş ve o dönemde 1.200'den fazla yeni alan adı bölgesi kullanıma sunulmuştu.

Şu an için .gram alan adı bölgesinin onaylandığına dair resmî bir karar açıklanmadı. Başvuru ICANN tarafından onaylanırsa Telegram bu alan adı bölgesini kullanıma sunabilecek ve kullanıcıların erişimine açabilecek.