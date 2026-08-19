«ABD’nin yeni bölgesi»: Trump Hürmüz Boğazı haritasını yayımladı

·5·Dünya
«ABD’nin yeni bölgesi»: Trump Hürmüz Boğazı haritasını yayımladı

ABD ile İran arasındaki gerilim, beklenmedik bir jeopolitik sansasyonla daha da tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump, dünya petrol ticaretinin ana damarı olan Hürmüz Boğazı’nı Washington’ın kontrolüne alma niyetini bir harita üzerinden gösterdi. Tahran ise Beyaz Saray liderinin bu girişimine son derece sert ve açık bir uyarıyla karşılık verdi — taraflar arasındaki yeni çatışma ne gibi sonuçlar doğurabilir?

Trump’ın Truth Social’daki sansasyonel haritası

Beyaz Saray lideri, Truth Social sosyal ağındaki resmî sayfasında Hürmüz Boğazı’nı gösteren bir harita paylaşarak burayı «ABD’nin yeni bölgesi» olarak nitelendirdi. Trump daha önce, 14 Ağustos’ta bu plandan resmen söz etmiş ve boğazın ABD toprağı ilan edilmesinin İran’la askerî çatışmanın sona ermesinin ardından gerçekleşeceğini belirtmişti.

Bu açıklama, stratejik su yolu üzerinde tam hâkimiyet iddiasını sürdüren resmî Tahran’ın öfkesine yol açtı.

"Hürmüz Boğazı ne bir tweet’le, ne uçak gemisiyle, ne emir yayımlayarak ne de seçim konuşmasıyla fethedilebilir. Trump’ın bu yanlış düşüncesi yakında ya düzeltilecek ya da bu şaşkın adamın hatalarını kendimiz düzelteceğiz!"

Kazım Garibabadi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı

Hürmüz ve Basra Körfezi: Gerilimin ana kronolojisi

Tarih / Olay

ABD’nin tutumu (Trump)

İran’ın tepkisi

14 Ağustos açıklaması

Boğazı gelecekte ABD toprağı ilan etme niyeti

Toprak bütünlüğü konusunda kesin ret

Truth Social paylaşımı

Boğazın haritası «ABD’nin yeni bölgesi» ifadesiyle yayımlandı

Trump «şaşkın adam» olarak nitelendirilerek ciddi biçimde tehdit edildi

Körfezin adı tartışması

Önce «Arap Körfezi» adını kullanmak istedi, ardından geri adım attı

«Ebedî Basra Körfezi» adını koruma konusunda kararlı

Coğrafi adların ardındaki siyasi çatışma

Orta Doğu’daki birçok Arap ülkesi su kütlesini «Arap Körfezi» olarak adlandırmak istese de İran, binlerce yıllık tarihî ad olan «Basra Körfezi» ifadesini korumayı ulusal gurur meselesi olarak görüyor.

Geçen yıl Trump yönetimi adı değiştirmeye çalışmış, ancak Tahran’ın sert muhalefetinin ardından bu plandan geçici olarak vazgeçmişti. Şimdi ise su yolunun haritasının doğrudan «ABD toprağı» olarak sunulması, Basra Körfezi’nde yeni bir askerî çatışma riskini en yüksek seviyeye çıkarıyor.

Sizce Trump’ın bu haritası yalnızca siyasi baskı ve bilgi manipülasyonu mu, yoksa Hürmüz Boğazı’nda gerçek anlamda büyük bir savaş başlayabilir mi?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetiyle ilgilenen arkadaşlarınızla bu önemli haberi hemen paylaşın!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Esad ailesinin kanlı izleri»: Suriye eski cumhurbaşkanının kuzeni ölüm cezasına çarptırıldı«Esad ailesinin kanlı izleri»: Suriye eski cumhurbaşkanının kuzeni ölüm cezasına çarptırıldıBugün, 08:28Ronaldo, Messi'nin paylaşımına yaptığı yorumla Instagram rekorunu kırdıRonaldo, Messi'nin paylaşımına yaptığı yorumla Instagram rekorunu kırdıDün, 21:5016 gün açlık grevi yapan aktivist hastanede protestosunu sonlandırdı16 gün açlık grevi yapan aktivist hastanede protestosunu sonlandırdıDün, 19:14Sri Lanka’da 55 yaşındaki erkeğin mesanesinden 3,1 kilogramlık taş çıkarıldıSri Lanka’da 55 yaşındaki erkeğin mesanesinden 3,1 kilogramlık taş çıkarıldıDün, 17:23Orta Asya’da yapay yağmur teknolojisi test ediliyorOrta Asya’da yapay yağmur teknolojisi test ediliyorDün, 16:42Kayan kadınları neden boyunlarına halka takıyor?Kayan kadınları neden boyunlarına halka takıyor?Dün, 16:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti