«ABD’nin yeni bölgesi»: Trump Hürmüz Boğazı haritasını yayımladı

ABD ile İran arasındaki gerilim, beklenmedik bir jeopolitik sansasyonla daha da tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump, dünya petrol ticaretinin ana damarı olan Hürmüz Boğazı’nı Washington’ın kontrolüne alma niyetini bir harita üzerinden gösterdi. Tahran ise Beyaz Saray liderinin bu girişimine son derece sert ve açık bir uyarıyla karşılık verdi — taraflar arasındaki yeni çatışma ne gibi sonuçlar doğurabilir?

Trump’ın Truth Social’daki sansasyonel haritası

Beyaz Saray lideri, Truth Social sosyal ağındaki resmî sayfasında Hürmüz Boğazı’nı gösteren bir harita paylaşarak burayı «ABD’nin yeni bölgesi» olarak nitelendirdi. Trump daha önce, 14 Ağustos’ta bu plandan resmen söz etmiş ve boğazın ABD toprağı ilan edilmesinin İran’la askerî çatışmanın sona ermesinin ardından gerçekleşeceğini belirtmişti.

Bu açıklama, stratejik su yolu üzerinde tam hâkimiyet iddiasını sürdüren resmî Tahran’ın öfkesine yol açtı.

"Hürmüz Boğazı ne bir tweet’le, ne uçak gemisiyle, ne emir yayımlayarak ne de seçim konuşmasıyla fethedilebilir. Trump’ın bu yanlış düşüncesi yakında ya düzeltilecek ya da bu şaşkın adamın hatalarını kendimiz düzelteceğiz!" — Kazım Garibabadi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı

Hürmüz ve Basra Körfezi: Gerilimin ana kronolojisi

Tarih / Olay ABD’nin tutumu (Trump) İran’ın tepkisi 14 Ağustos açıklaması Boğazı gelecekte ABD toprağı ilan etme niyeti Toprak bütünlüğü konusunda kesin ret Truth Social paylaşımı Boğazın haritası «ABD’nin yeni bölgesi» ifadesiyle yayımlandı Trump «şaşkın adam» olarak nitelendirilerek ciddi biçimde tehdit edildi Körfezin adı tartışması Önce «Arap Körfezi» adını kullanmak istedi, ardından geri adım attı «Ebedî Basra Körfezi» adını koruma konusunda kararlı

Coğrafi adların ardındaki siyasi çatışma

Orta Doğu’daki birçok Arap ülkesi su kütlesini «Arap Körfezi» olarak adlandırmak istese de İran, binlerce yıllık tarihî ad olan «Basra Körfezi» ifadesini korumayı ulusal gurur meselesi olarak görüyor.

Geçen yıl Trump yönetimi adı değiştirmeye çalışmış, ancak Tahran’ın sert muhalefetinin ardından bu plandan geçici olarak vazgeçmişti. Şimdi ise su yolunun haritasının doğrudan «ABD toprağı» olarak sunulması, Basra Körfezi’nde yeni bir askerî çatışma riskini en yüksek seviyeye çıkarıyor.

Sizce Trump’ın bu haritası yalnızca siyasi baskı ve bilgi manipülasyonu mu, yoksa Hürmüz Boğazı’nda gerçek anlamda büyük bir savaş başlayabilir mi?

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