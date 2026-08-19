OpenAI gençler için özel ChatGPT sürümünü kullanıma sunuyor

OpenAI, 13–17 yaşındaki gençler için tasarlanan özel ChatGPT sürümünü sunuyor. Yeni sürümde ruh sağlığını koruma önlemleri güçlendirilirken gençlerin bağımsız düşünmesine ve öğrenme sürecinde hazır yanıtlar yerine kendi bilgilerine güvenmesine önem veriliyor.

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Gençler için hangi kısıtlamalar güçlendirilecek?

Financial Times'a göre yeni sürümün küresel tanıtımı 18 Ağustos'ta başlayacak. OpenAI bu güncellemeyi, yapay zekânın reşit olmayanlar üzerindeki etkisine dair kamuoyunda artan endişeler ışığında hayata geçiriyor.

Gençlere yönelik sürümde şu konulardaki koruma önlemleri güçlendirilecek:

kendine zarar verme içerikleri;

şiddet;

yeme bozuklukları;

cinsel içerikli görseller ve materyaller.

Bunun yanı sıra ebeveyn denetimi sisteminde de değişiklikler yapılacak. Daha önce ciddi tehlike içeren durumlar için uyarılar bulunurken artık şiddet ve yeme bozuklukları gibi konular da denetim kapsamına alınacak.

OpenAI için temel görevlerden biri, gencin mahremiyeti ile onu olası zararlardan koruma arasında denge kurmak.

Ebeveyn denetimi daha da genişletilecek

Şirketin verilerine göre 13 yaşından küçük çocuklar ChatGPT'yi kullanamayacak. Reşit olmayanlar için ebeveyn izni gerekecek.

Sistem, gençlere yönelik sürümü kullanıcının belirttiği yaşın yanı sıra bazı dolaylı davranışsal göstergelere dayanarak da tespit edecek.

Ayrıca yeni sürümde:

dinlenmek için mola verme hatırlatıcıları;

«sessizlik saatleri»;

ebeveyn veya kullanıcı tarafından belirlenen kullanım kısıtlamaları

gibi işlevler bulunacak.

OpenAI koruma önlemlerini neden güçlendiriyor?

Güncelleme, şirketin yapay zekânın gençlerin yaşamı üzerindeki etkisi nedeniyle ciddi eleştirilerle karşı karşıya olduğu bir dönemde hayata geçiriliyor.

Financial Times'ın haberine göre bazı aileler, çocuklarının sohbet botuyla iletişiminin olumsuz etki yarattığını öne sürerek OpenAI'ye karşı dava açtı.

Şirket ise gençlerle ilgili riskleri azaltmak için ürün tasarımını ve güvenlik mekanizmalarını yeniden değerlendiriyor.

ChatGPT öğrencinin yerine düşünmeyecek

Güncellemenin bir diğer önemli bölümü ise eğitim modu.

Bu modda ChatGPT'nin görevi hazır yanıt sunmak değil, öğrenciyi sorunu bağımsız olarak çözmeye yönlendirmek olacak.

Örneğin bot:

ödevin özünü açıklar; sorunu aşamalara böler; öğrenciye yönlendirici sorular sorar; yanıtı öğrencinin kendisinin bulmasına yardımcı olur.

Şirketin gençler ve ailelerle çalışma biriminin başkanı Loren Jonas'ın belirttiği gibi, gençlerin büyük bölümü ChatGPT'yi eğitim amacıyla kullanıyor. Bu nedenle OpenAI, hizmeti basit bir «hazır yanıt sağlayıcısı» olmaktan çıkarıp bir öğrenme aracına dönüştürmeyi amaçlıyor.

Temel değişiklikler

Alan Yeni yaklaşım Güvenlik Zararlı içeriklere yönelik daha güçlü kısıtlamalar Ebeveyn denetimi Ek tehlikeli konularla ilgili uyarılar Kullanım süresi Molalar ve «sessizlik saatleri» Eğitim Hazır yanıt yerine adım adım rehberlik Bağımsız düşünme Öğrenciyi yanıtı kendisinin bulmasına teşvik etmek

En büyük hedef, AI'yi bir öğrenme aracına dönüştürmek

OpenAI'nin yeni yaklaşımı, yapay zekâ kullanımında önemli bir değişime işaret ediyor: sohbet botu yalnızca yanıt vermekle kalmamalı, aynı zamanda gencin bağımsız düşünme becerisini de desteklemeli.

Şirket için artık temel soru teknolojinin ne kadar akıllı olduğu değil, onu gençler için ne kadar güvenli ve faydalı hâle getirmenin mümkün olduğu.

OpenAI'nin gençler için ayrı ChatGPT sürümünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tür kısıtlamalar gerekli mi, yoksa yapay zekâ kullanıcıya daha fazla özgürlük mü tanımalı? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram ile sosyal medyada paylaşın.