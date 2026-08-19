«Esad ailesinin kanlı izleri»: Suriye eski cumhurbaşkanının kuzeni ölüm cezasına çarptırıldı

Fotoğraf: Suriye Adalet Bakanlığı

Şam’da Esad hanedanının eski elitleri hakkındaki sansasyonel dava sona erdi: Suriye’nin eski cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın kuzeni Vasım Esad resmen en ağır cezaya çarptırıldı. Bir zamanlar ülkeyi korku içinde tutan kanlı grupların liderine verilen bu kesin hükmün arkasında hangi korkunç suçlar yatıyor?

Savaş suçları ve işkence: Mahkeme kararı

Suriye’nin SANA devlet ajansının haberine göre, Şam Şehir Ceza Mahkemesi Vasım Esad’ı insanlığa karşı suçlar, toplu işkence ve vahşi cinayetlerden suçlu buldu.

Mahkeme kararıyla, tüm taşınır ve taşınmaz mallarına tamamen devlet lehine el konulmasına karar verildi:

"Vasım Esad’ın, Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad tarafından yönetilen 4. Tümen’e bağlı silahlı grupları kurduğu ve yönettiği kanıtlanmıştır. 2011’den bu yana Doğu Guta ve Mleyha’da yürütülen ve sivillerin ölümüne yol açan kanlı operasyonlarla doğrudan bağlantılı olduğu kesin olarak ortaya konmuştur." — Mahkemenin iddianamesinden

Vasım Esad davası ve temel gerçekler

Durum Ayrıntılar ve mahkeme kararı Başlıca suçlamalar Savaş suçları, işkence, cinayet, adam kaçırma Verilen ceza Ölüm cezası (ve mallarına el konulması) Ek cezalar Dolandırıcılık ve ağır yaralama nedeniyle (ölüm cezasıyla birleştirildi) Beraat ettiği suçlamalar Kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti (yeterli delil bulunmadığı için) Yakalanma tarihi 21 Haziran 2025 (Suriye-Lübnan sınırında)

Rusya’ya kaçan Beşar Esad ve gıyaben verilen hükümler

Belirtmek gerekir ki bir hafta önce — 11 Ağustos 2026’da — aynı mahkeme, eski diktatör Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve rejimin üst düzey yetkililerinden bazıları hakkında da gıyaben ölüm cezası vermişti.

Esad rejiminin Aralık 2024’te tamamen devrilmesinin ardından eski cumhurbaşkanı ve kardeşi Rusya’ya kaçarak siyasi sığınma aldı. Ancak Lübnan sınırında yakalanan Vasım Esad, ailenin mahkeme salonunda şahsen hesap veren ilk temsilcisi oldu.

Sizce Esad ailesinin ve eski rejim yetkililerinin hesap vermesi, Suriye’de uzun süredir beklenen adalet ve istikrarı yeniden tesis edebilir mi?

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