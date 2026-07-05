Bruno Guimaraes: Erling Haaland Brezilya'yı baskı altına almak için kurnazlık yapıyor

Dünya Kupası çeyrek final aşamasındaki Brezilya ve Norveç arasındaki karşılaşma öncesi heyecan artıyor. Brezilya milli takımı orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes, rakip forvet Erling Haaland'ın açıklamalarına yanıt vererek onu bir nevi "kurnazlık"la suçladı. Onun sözlerine göre, Norveçli yıldız kendi takımındaki baskıyı kaldırmak amacıyla beş kez dünya şampiyonu olanları açık favori olarak gösteriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Erling Haaland maç öncesi röportajlarında Brezilya'yı favori olarak adlandırmıştı. Ancak Bruno Guimaraes Caze TV kanalına verdiği röportajda bunun sadece taktiksel bir hamle olduğunu vurguladı. "Ne söylediğini çok iyi biliyor ve bu konuda oldukça kurnaz. Tüm sorumluluğu şampiyonlardan, yani bizden almak istiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, insanların ne dediği beni ilgilendirmiyor. Futbol sahada çözülür, 11'e 11 oyunda her şey olabilir," dedi Brezilyalı futbolcu.

Goal.com yayınına göre, Norveç milli takımı tarihsel olarak Brezilya için zorlu bir rakip olarak kabul ediliyor. Karşılıklı maçlarda İskandinavlar iki kez galip gelmiş, iki kez de beraberlik kaydetmişlerdir. Buna rağmen Carlo Ancelotti'nin öğrencileri bu kötü geleneği bozmaya ve çeyrek final biletini elde etmeye söz verdiler.

Haaland'ı durdurma planı ve merkezdeki düello

Guimaraes, Erling Haaland'ın tehlike seviyesini yüksek değerlendirerek onu Harry Kane ile birlikte dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak adlandırdı. Onun fikrine göre, Brezilya savunması için ana görev — topun Norveçli golcüsüne ulaşmasına izin vermemektir. Şu ana kadar turnuvada beş gol atan forveti etkisiz hale getirmek için Brezilyalılar "hücum anında savunma" taktiğini kullanmak istiyor.

"Topun ona ulaşmamasını sağlamalıyız. Sürekli kontrol altında olması gerekiyor, çünkü tek bir pozisyon bile oyunun kaderini çözmesi için ona yeter. Boş alan bırakmamak ana hedefimiz olacak," diye ekledi orta saha oyuncusu. Brezilya kampında rakibin standart pozisyonlardaki üstünlüğü ve uzun boylu futbolcularının tehlikesi de ayrıca analiz edildi.

Bu karşılaşma sadece iki takım arasında değil, merkez sahada iki yıldız — Bruno Guimaraes ve Martin Odegaard arasındaki düello açısından da önemlidir. Arsenal kaptanı Martin Odegaard'a karşı oynamak Bruno için bir nevi sınav olacak. Turnuva boyunca 44,4 km mesafe kat eden Brezilyalı futbolcu bu mücadelede üstün geleceğine inanıyor.

Bu karşılaşmanın galibi dünya kupasının çeyrek finaline yükseliyor. Brezilya teknik üstünlüğüne güveniyorsa, Norveç disiplinli savunma ve Erling Haaland'ın bireysel ustalığından umut ediyor. Maçın beklenmedik olaylara zengin olacağı şüphesiz, çünkü her iki takım da kendi tarihlerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.