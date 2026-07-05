Mbappe Fransa'yı Çeyrek Finale Taşıdı

·61·Spor
Mbappe Fransa'yı Çeyrek Finale Taşıdı

Dünya Şampiyonası son 16 turunun ikinci maçında Fransa milli takımı Paraguay'ı minimal farkla mağlup etti. Maçın kaderini Kylian Mbappé'nin penaltıdan attığı tek gol belirledi.

Maçı Ilgiz Tantashev başkanlığındaki Özbek hakem heyeti yönetti.

Tek gol kaderi belirledi

Maç boyunca her iki takım temkinli futbol sergiledi. Fransa top kontrolünde üstünlük sağlasa da, Paraguay savunması uzun süre rakip hücumlarına direndi.

70. dakikada Fransa penaltı kullanma hakkı kazandı. Topun başına gelen Kylian Mbappé fırsatı değerlendirerek skoru açtı.

Bu gol maçta tek gol olarak kaldı — 0:1.

Özbek hakemler önemli maçı yönetti

Bu son 16 turu maçını Ilgiz Tantashev başkanlığındaki Özbek hakemler yönetti.

Kızgın ve amansız geçen maçta hakemler Fransız futbolcular Bradley Barcola, Manu Koné ve Michael Olise'ye sarı kart gösterdi.

Fransa'nın sonraki rakibi — Fas

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa bu galibiyetle Dünya Şampiyonası çeyrek finaline vize aldı.

Şu an favorilerden biri sayılan Fransızlar yarı final vizesi için Fas milli takımına karşı sahaya çıkacak.

DŞ-2026. 1/8 final

Paraguay — Fransa 0:1

Gol: Mbappé, 70. dakika — penaltıdan.

Paraguay: Hill, Velázquez, Alderete (Canales, 58), Cáceres, Alonso, G. Gómez (Mauricio, 71), D. Gómez, Almirón (Avalos, 71), Cubas, Galarza, Enciso (Caballero, 61).

Fransa: Maignan, Digne, Upamecano, Koundé, Saliba, Koné, Rabiot, Dembélé (Cherki, 84), Mbappé, Olise, Barcola (Doué, 61).

Uyarılar: Barcola — 19, Koné — 81, Olise — 90+7.

Kylian MbappeFransaParaguayDidier DeschampsFas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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