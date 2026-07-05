Mbappe Fransa'yı Çeyrek Finale Taşıdı
Dünya Şampiyonası son 16 turunun ikinci maçında Fransa milli takımı Paraguay'ı minimal farkla mağlup etti. Maçın kaderini Kylian Mbappé'nin penaltıdan attığı tek gol belirledi.
Maçı Ilgiz Tantashev başkanlığındaki Özbek hakem heyeti yönetti.
Tek gol kaderi belirledi
Maç boyunca her iki takım temkinli futbol sergiledi. Fransa top kontrolünde üstünlük sağlasa da, Paraguay savunması uzun süre rakip hücumlarına direndi.
70. dakikada Fransa penaltı kullanma hakkı kazandı. Topun başına gelen Kylian Mbappé fırsatı değerlendirerek skoru açtı.
Bu gol maçta tek gol olarak kaldı — 0:1.
Özbek hakemler önemli maçı yönetti
Bu son 16 turu maçını Ilgiz Tantashev başkanlığındaki Özbek hakemler yönetti.
Kızgın ve amansız geçen maçta hakemler Fransız futbolcular Bradley Barcola, Manu Koné ve Michael Olise'ye sarı kart gösterdi.
Fransa'nın sonraki rakibi — Fas
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa bu galibiyetle Dünya Şampiyonası çeyrek finaline vize aldı.
Şu an favorilerden biri sayılan Fransızlar yarı final vizesi için Fas milli takımına karşı sahaya çıkacak.
DŞ-2026. 1/8 final
Paraguay — Fransa 0:1
Gol: Mbappé, 70. dakika — penaltıdan.
Paraguay: Hill, Velázquez, Alderete (Canales, 58), Cáceres, Alonso, G. Gómez (Mauricio, 71), D. Gómez, Almirón (Avalos, 71), Cubas, Galarza, Enciso (Caballero, 61).
Fransa: Maignan, Digne, Upamecano, Koundé, Saliba, Koné, Rabiot, Dembélé (Cherki, 84), Mbappé, Olise, Barcola (Doué, 61).
Uyarılar: Barcola — 19, Koné — 81, Olise — 90+7.
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