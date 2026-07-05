Enzo Fernandez Real Madrid'e mi gidiyor? Futbolcunun ailesi söylentilere son noktayı koydu

·52·Spor
Enzo Fernandez Real Madrid'e mi gidiyor? Futbolcunun ailesi söylentilere son noktayı koydu

Londralı Chelsea ekibi ve Arjantin milli takımının orta saha oyuncusu Enzo Fernandez etrafındaki transfer söylentileri, son günlerde Avrupa spor yayınlarının odak noktası haline geldi. Özellikle futbolcunun Madrid'in Real Madrid kulübüne transfer olacağına dair haberler artarken, eşi Valentina Cervantes duruma açıklık getirdi. Goal.com haberine göre.

Goal.com'un haberine göre, futbolcunun ailesi şu anda Londra'daki yaşamlarından tamamen memnun ve İngiltere'yi terk etme niyetinde değiller. Valentina Cervantes, El Chiringuito'ya verdiği röportajda aile ortamının istikrarlı olduğunu ve çocuklarının İngiltere'de eğitim gördüğünü özellikle vurguladı. Bu durum, futbolcunun yakın zamanda İspanya'ya taşınacağı yönündeki tahminleri önemli ölçüde azalttı.

Aile huzuru ve Londra hayatı

Valentina Cervantes'in sözlerine göre, oğulları tam olarak İngiltere'de dünyaya geldi ve bu ülke onlar için çok değerli bir yuva haline geldi. Transferle ilgili soruları yanıtlarken, "Dürüst olmak gerekirse, her şey yolunda. Oğlum İngiltere'de doğdu, çocuklarım burada okula gidiyor, bu yüzden çok mutluyum" şeklinde belirtti.

Ayrıca, Real Madrid gibi dev bir kulübe geçişin Enzo için bir hayal olup olmadığı sorusuna da sakin bir şekilde yanıt verdi. Ona göre, tüm takımlar aynı ve ailesinin mutluluğu herhangi bir kulüp isminden daha üstündür. Bu açıklama, futbolcunun Chelsea projesine olan bağlılığını bir kez daha teyit ediyor.

Transferi zorlaştıran faktörler

Enzo Fernandez'in Chelsea ile mevcut sözleşmesi Haziran 2032'ye kadar imzalanmış olup, bu modern futbolun en uzun süreli anlaşmalarından biri olarak kabul ediliyor. Londra kulübü, Arjantinli orta saha oyuncusunu Benfica'dan Britanya rekoru düzeyinde bir bedel karşılığında satın almıştı. Bu kadar uzun süreli bir sözleşme ve yüksek transfer ücreti, Real Madrid için anlaşmayı gerçekleştirmede ciddi bir engel teşkil ediyor.

Söylentilerin güçlenmesinde Arjantin milli takımının eski oyuncusu Javier Pastore'nin görüşleri de etkili olmuştu. Pastore, Fernandez'in Stamford Bridge'den ayrılma seçeneklerini değerlendirebileceği tahmininde bulunmuştu. Ancak, futbolcunun yakınları ve sahadaki performansı şu an için sadece "Blues"ların başarısına odaklanmış durumda.

Şu anda Enzo Fernandez tüm dikkatini Arjantin milli takımıyla çıkacağı uluslararası maçlara ve Chelsea formasıyla Premier League tablosunda üst sıralara tırmanmaya vermiş durumda. Real Madrid'in ilgisi devam etse de, futbolcunun ailevi durumu ve kulüple olan uzun vadeli yükümlülükleri, yakın gelecekte Londra'da kalacağına işaret ediyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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