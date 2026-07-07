Habib, De la Fuente'yi 2026 Dünya Kupası'nın en iyi teknik direktörü ilan etti

Eski UFC hafif sıklet şampiyonu Habib Nurmagomedov, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'nın Portekiz karşısında aldığı galibiyete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İspanya 1-0'lık skorla çeyrek finale yükseldi. Habib'e göre bu sonuçta teknik direktör Luis de la Fuente'nin payı çok büyük.

«De la Fuente, turnuvanın en iyi teknik direktörü»

Habib, İspanya teknik direktörünün çalışmalarını övgüyle karşıladı.

«İspanya'nın harika bir teknik direktörü var. Bence De la Fuente, bu Dünya Kupası'ndaki en iyi teknik direktör» diye yazdı sosyal medya hesabında.

Eski UFC şampiyonu, İspanyolların turnuva boyunca iyi organize olmuş ve disiplinli bir takım olduklarını kanıtladıklarını vurguladı.

İspanya gücünü bir kez daha gösterdi

Habib, Portekiz maçının İspanya'nın takım potansiyelini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

«İspanyollar, ne kadar iyi organize olmuş bir takım olduklarını bir kez daha kanıtladılar» dedi Nurmagomedov.

İspanya karşılaşmayı minimal bir skorla kazanmış olsa da savunmada güven vererek Portekiz'e gol şansı tanımadı.

Beş maçta gol yemedi

Habib, İspanya'nın savunmadaki performansına da özel bir parantez açtı.

«Dikkat çekmek gerekir ki, beş maçta henüz kalelerinde gol görmediler» diye yazdı.

Bu istatistik, İspanya'yı 2026 Dünya Kupası'nın en sağlam savunma yapan takımlarından biri haline getiriyor.

Çeyrek finalde rakip Belçika

İspanya Milli Takımı, çeyrek finalde Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 10 Temmuz'da oynanacak. Portekiz'i saf dışı bırakan De la Fuente'nin öğrencilerini, hücumda çok tehlikeli olan Belçika karşısında yeni bir sınav bekliyor.