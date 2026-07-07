Habib, De la Fuente'yi 2026 Dünya Kupası'nın en iyi teknik direktörü ilan etti

·8·Spor
Habib, De la Fuente'yi 2026 Dünya Kupası'nın en iyi teknik direktörü ilan etti

Eski UFC hafif sıklet şampiyonu Habib Nurmagomedov, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'nın Portekiz karşısında aldığı galibiyete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İspanya 1-0'lık skorla çeyrek finale yükseldi. Habib'e göre bu sonuçta teknik direktör Luis de la Fuente'nin payı çok büyük.

«De la Fuente, turnuvanın en iyi teknik direktörü»

Habib, İspanya teknik direktörünün çalışmalarını övgüyle karşıladı.

«İspanya'nın harika bir teknik direktörü var. Bence De la Fuente, bu Dünya Kupası'ndaki en iyi teknik direktör» diye yazdı sosyal medya hesabında.

Eski UFC şampiyonu, İspanyolların turnuva boyunca iyi organize olmuş ve disiplinli bir takım olduklarını kanıtladıklarını vurguladı.

İspanya gücünü bir kez daha gösterdi

Habib, Portekiz maçının İspanya'nın takım potansiyelini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

«İspanyollar, ne kadar iyi organize olmuş bir takım olduklarını bir kez daha kanıtladılar» dedi Nurmagomedov.

İspanya karşılaşmayı minimal bir skorla kazanmış olsa da savunmada güven vererek Portekiz'e gol şansı tanımadı.

Beş maçta gol yemedi

Habib, İspanya'nın savunmadaki performansına da özel bir parantez açtı.

«Dikkat çekmek gerekir ki, beş maçta henüz kalelerinde gol görmediler» diye yazdı.

Bu istatistik, İspanya'yı 2026 Dünya Kupası'nın en sağlam savunma yapan takımlarından biri haline getiriyor.

Çeyrek finalde rakip Belçika

İspanya Milli Takımı, çeyrek finalde Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 10 Temmuz'da oynanacak. Portekiz'i saf dışı bırakan De la Fuente'nin öğrencilerini, hücumda çok tehlikeli olan Belçika karşısında yeni bir sınav bekliyor.

Habib NurmagomedovİspanyaDünya KupasıLuis De La FuenteFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cristiano Ronaldo dünya kupası kariyerini noktaladıCristiano Ronaldo dünya kupası kariyerini noktaladıBugün, 11:11Messi, Vozinha'yı Inter Miami'de görmek istedi...Messi, Vozinha'yı Inter Miami'de görmek istedi...Bugün, 10:47Rudi Garcia: «Belçika büyük bir futbol ülkesi olduğunu gösterdi»Rudi Garcia: «Belçika büyük bir futbol ülkesi olduğunu gösterdi»Bugün, 10:44ABD Milli Takımı Teknik Direktörü: "Belçika karşısında sahada yoktuk"ABD Milli Takımı Teknik Direktörü: "Belçika karşısında sahada yoktuk"Bugün, 10:41Ronaldo İspanya maçı sonrası duygusal açıklamalarda bulunduRonaldo İspanya maçı sonrası duygusal açıklamalarda bulunduBugün, 10:372026 Dünya Kupası Son 16 Turu: Belçika, ABD'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi2026 Dünya Kupası Son 16 Turu: Belçika, ABD'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldiBugün, 10:34
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı