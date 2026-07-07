Unai Simón dünya kupaları tarihini yeniden yazdı

·3·Spor
Unai Simón dünya kupaları tarihini yeniden yazdı

İspanya milli takımı kalecisi Unai Simón, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'e karşı oynanan maçı gol yemeden tamamladı.

İspanya'nın 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından Simón, dünya kupaları tarihinde daha önce hiçbir kalecinin ulaşamadığı bir başarıya imza attı.

Üst üste altıncı "gol yemediği" maç

Sportstar'ın verilerine göre Unai Simón, dünya kupaları tarihinde üst üste altı maçta kalesini gole kapatan ilk kaleci oldu.

Bu rekor, İspanyol kalecinin istikrarını ve takım savunmasının sağlamlığını bir kez daha kanıtladı.

Zenga'nın 36 yıllık rekoru kırıldı

Önceki en iyi derece, İtalya milli takımının efsanevi kalecisi Walter Zenga'ya aitti.

Zenga, 1990 Dünya Kupası'nda üst üste beş maçı gol yemeden tamamlamıştı. Simón ise Portekiz karşısında bu sonucu geride bıraktı.

Portekiz de engeli aşamadı

2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya, Portekiz'i 1-0 mağlup etti.

Portekizli oyuncular maç boyunca Simón'un kalesini geçemedi. Böylece İspanyol kalecinin tarihi serisi altı maça ulaştı.

Simón'un milli takım istatistikleri

Unai Simón, İspanya milli takımı formasıyla toplam 63 maça çıktı.

Genel istatistikleri:

  • maç sayısı — 63;

  • yediği gol — 48;

  • gol yemediği maç — 29.

Simón artık sadece İspanya'nın güvenilir eldiveni değil, aynı zamanda dünya kupaları tarihinde yeni bir standart belirleyen kaleci oldu.

Unai SimónİspanyaDünya KupasıFutbolRekor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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