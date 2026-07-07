Cristiano Ronaldo Dünya Kupalarına veda etti: Efsanenin gözyaşları

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Cristiano Ronaldo Dünya Kupalarına veda etti: Efsanenin gözyaşları

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, kariyerindeki son Dünya Kupası'nı noktaladı. Dallas'ta oynanan İspanya'ya karşı son 16 turu mücadelesindeki mağlubiyet, 41 yaşındaki forvet için bu prestijli turnuvadaki son maç oldu. Goal.com'un haberine göre, maçın ardından sahayı gözyaşlarıyla terk eden Ronaldo, milli takımdaki genel kariyerini sonlandırma konusunda aceleci bir karar almayacağını belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Dramatik geçen mücadelenin son dakikalarında Mikel Merino tarafından atılan gol, Portekiz'in turnuvaya veda etmesine neden oldu. 70 bin seyirci önünde oynanan maçın ardından Ronaldo duygularına hakim olamadı. Bu durum, birçok kişiye 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki duygusal anları hatırlattı.

Ronaldo: "Her şeyimi verdim, vicdanım rahat"

Maç sonu röportajında futbol efsanesi, uluslararası arenadaki yolculuğuna değindi. "Dünya Kupası'ndan bu şekilde ayrıldığım için üzgünüm. Her şeyimi verdim, elimden gelenin en iyisini yaptım. Evet, bu benim son Dünya Kupası'mdı ancak şu an duygusal kararlar almak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, Portekiz milli takımıyla geçirdiği 23 yıllık kariyeri boyunca elde ettiği başarıları da hatırlattı. Kendi ifadesine göre, o gelmeden önce Portekiz hiçbir büyük kupa kazanamamıştı. Futbolcu, 2016 Avrupa Şampiyonluğu'nu kendisi için Dünya Kupası ile eşdeğer bir başarı olarak gördüğünü açıkça belirtti.

İstatistiklere göre Cristiano Ronaldo, altı Dünya Kupası'nda yer alarak toplam 11 gol atmayı başardı. Ancak eleme turlarındaki verimliliği eleştirmenler arasında hala tartışma konusu olmaya devam ediyor. İspanya'ya karşı oynanan son maçta 90 dakika sahada kaldı ve üç şut çekti ancak kaleci Unai Simon'u geçemedi.

Portekiz futbolunda yeni bir dönem başlıyor

Bu mağlubiyetin ardından Portekiz milli takımı teknik direktörü istifa edeceğini açıkladı. Artık ülke futbol federasyonunun önünde, yeni Avrupa Şampiyonası eleme süreci için kadroyu yenileme ve yeni bir teknik direktör atama görevi bulunuyor. Ronaldo'nun yaşını (Euro 2028 sırasında 43 yaşında olacak) göz önüne alırsak, takımın odağının yeni nesil liderleri yetiştirmeye kayması bekleniyor.

Portekiz futbolu için bu sadece bir turnuvanın sonu değil, aynı zamanda büyük bir dönemin kapanışı olarak değerlendiriliyor. Cristiano Ronaldo, uluslararası geleceği hakkında düşünmek için zaman isteyeceğini belirtse de, Dünya Kupası'ndaki serüveni resmen tarih sayfalarındaki yerini aldı.

Cristiano RonaldoPortekizDünya KupasıFutbolİspanya
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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